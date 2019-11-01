Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Общество
Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде
Гаджеты
Контроллер Rambus разгоняет память GDDR6 до 18 Гбит/с
На днях компания Rambus сообщила, что смогла достичь стабильной работы памяти GDDR6 с производительностью 18 Гбит/с на каждый контакт шины данных микросхем памяти.
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
Происшествия
В Надыме подростки избили инвалида и заставили «признаться» в педофилии
Армия и оружие
Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Главы Генштабов ВС Турции и России Яшар Гюлер и Валерий Герасимов обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщило агентство Anadolu.
Кино
Фильм «Терминатор: Темные судьбы» никого не оставил равнодушным
Третья часть оригинальной истории Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" вышла на большие экраны, и зрители смогли оценить столь долгожданное продолжение.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Политика
Лавров оценил возможность создания военного союза с Китаем
Москва не рассматривает возможность создание военного союза с Пекином, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Госдеп опубликует документы по Украине
Государственный департамент США в ответ на требование суда согласился опубликовать документы, которые связаны с Руди Джулиани, адвокатом президента страны Дональда Трампа, и с политикой администрации Соединенных Штатов в отношении Украины.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября.
Футбол
Шиманьский признан лучшим игроком «Динамо» в октябре
Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьский признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам октября, сообщается в микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
Происшествия
В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
Транспорт
Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров
Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
Общество
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами
Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла Malfa.
Хоккей
Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
В компании Nissan считают, что суперпопулярные ныне кроссоверы вскоре уйдут в прошлое.
Кино
Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Общество
Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд.
Политика
Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
Музыка
Shortparis представил альбом «Так закалялась сталь»
Группа Shortparis представила второй русскоязычный альбом «Так закалялась сталь».