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Общество Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.

Политика Лавров оценил возможность создания военного союза с Китаем Москва не рассматривает возможность создание военного союза с Пекином, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Политика Госдеп опубликует документы по Украине Государственный департамент США в ответ на требование суда согласился опубликовать документы, которые связаны с Руди Джулиани, адвокатом президента страны Дональда Трампа, и с политикой администрации Соединенных Штатов в отношении Украины.

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Транспорт Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.

Общество С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Общество Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.