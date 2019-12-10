Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
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В Германии сочли атакой на ЕС санкции США против «Северного потока – 2»

Известиявчера в 22:06

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 12:28

В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»

Российская газетавчера в 10:18

Атака на «Северный поток — 2». Пока в Париже говорят о мире, США всё рушат

REGNUMвчера в 10:30

В Германии пригрозили США проблемами с СПГ в случае санкций против «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 10:27

В Германии назвали санкции против «Северного потока — 2» атакой на ЕС

РИА Новостивчера в 10:42

В Германии назвали санкции США против «Северного потока - 2» угрозой суверенитету ЕС

ТАССвчера в 10:11
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Политика

В «Нафтогазе» заявили о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу

Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения газового вопроса на саммите «нормандской четверки» в Париже занял жесткую позицию, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 20:48
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Происшествия

Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48

Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 01:47
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Политика

Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
РИА Новости вчера в 17:29
Происшествия

СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»

В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров рассказал о соблазнении Шурыгиной

Ребров сообщил, что отношения с Шурыгиной у него завязались ещё в то время, когда она состояла в браке.
Discover24 01:20
Здоровье

Врач рассказала, как предотвратить гипертонию

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
РИА Новости вчера в 07:20
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Баскетбол

Тульский «Арсенал» не попадет на чемпионат из-за договорного матча

Тульский БК «Арсенал» исключен из чемпионата России за договорной матч. Соответствующее решение озвучили в Российской федерации баскетбола.
Тульская служба новостей вчера в 10:07
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Спорт

ВАДА на четыре года отстранило Россию от международного спорта

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях, сообщает портал Insidethegames, отслеживающий эту тематику.
Интерфакс-Спорт 09 декабря в 05:20
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 09 декабря в 14:17
Футбол

Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Спорт-Экспресс 09 декабря в 10:58
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости 09 декабря в 18:55
Общество

В России появился хайтек-омбудсмен

Первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика

СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.
Аргументы и Факты 02:07
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru вчера в 04:49
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Футбол

Депай вступил в драку с болельщиком «Лиона»

Metaratings 01:55
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
News.ru вчера в 07:06
Спорт

Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ

Женская сборная России обыграла Испанию в третьем матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
RT на русском 02:33
Политика

В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ вчера в 16:49
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09 декабря в 09:30
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
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