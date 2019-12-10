Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза. Об этом заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес, сообщается на сайте организации.

В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС

Транспорт Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.

Общество Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.

Футбол Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018 В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.

Общество В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез Эксперты Роскачества проверили 18 образцов оливкового майонеза различных торговых марок. Продукты оценивали по 31 критерию.

Политика Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".

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Экономика В России дорожает вторичное жилье Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.