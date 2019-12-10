Политика

РБКРБКВ Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС

Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза. Об этом заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес, сообщается на сайте организации.
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Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году.
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Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин

Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
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Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными

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РИА Новости 18:43
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Задержан подозреваемый в расстреле двух россиянок на склоне горы

Задержан 34-летний житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус летом 2018 года.
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В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

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Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство и оскорбления

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что поддерживает предложение об увольнении государственных и муниципальных чиновников, которые ведут себя по-хамски и оскорбительно по отношению к гражданам.
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Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
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Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
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На Среднем Урале изменят законопроект о налоговых льготах бизнесу

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В Сети появилось видео выступления Носкова после инсульта

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Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
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Москва заняла 52-е место в списке самых комфортных городов России

Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.
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В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
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СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

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Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
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