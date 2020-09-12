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РИА Новости
РИА Новости

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Депутат Бундестага назвал ситуацию с Навальным поводом испортить отношения России и Германии

Гердт заявил, что партия, в которую он входит — «Альтернатива для Германии» — была полностью за то, что эта ситуация всего лишь выдуманный повод. Он нужен, чтобы просто подорвать отношения России и Германии, в том числе ударить и по экономике ФРГ.
Телеканал 360°вчера в 15:17
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Берлине назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток - 2»

Газета.Ru05:16
RT на русском

В ФРГ назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

RT на русском03:54
Московский Комсомолец

Депутат Бундестага изложил новую версию отравления Навального

Московский Комсомолецвчера в 06:37
News.ru

В Берлине назвали желающих «наказать» Москву за «Северный поток — 2»

News.ru21:47
РИА Новости

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

РИА Новости20:40
Телеканал 360°

Депутат Бундестага назвал ситуацию с Навальным поводом испортить отношения России и Германии

Телеканал 360°вчера в 15:17
РБК

Немецкий депутат назвал сторонников «наказания» России из-за Навального

РБК02:02

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Известия22:14
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
REGNUM19:24
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны

«На территории московской площадки Центра Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.
RT на русском05:08
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Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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Модели героев и лучшие связки на линии: о чем говорит Reddit #43

Началось все с поста Immatrikulat, в котором автор пошутил по поводу того, насколько разные по качеству отрисовки герои сосуществуют в одной игре: Both of these are in the same game from r/DotA2 Затем mugenTaichou решил проверить, сколько полигонов имеет Morphling в сравнении со старой и новой моделями Windranger.
Dota2.ru03:01

За сутки в Кузбассе три человека умерли от коронавируса

Новые инфицирования зафиксированы в Новокузнецке (40), Кемерове (33), Анжеро-Судженске (7), Кемеровском МО (3), Новокузнецком МР (3), Гурьевском МО (2), Мариинском МР (2), Юрге (2), Березовском (1), Киселевске (1), Междуреченске (1), Беловском МР (1), Яйском МО (1). На 12 сентября в Кузбассе у 7 589 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com02:07
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