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Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.В источнике
С чего всё началось
Депутат Бундестага назвал ситуацию с Навальным поводом испортить отношения России и Германии
Гердт заявил, что партия, в которую он входит — «Альтернатива для Германии» — была полностью за то, что эта ситуация всего лишь выдуманный повод. Он нужен, чтобы просто подорвать отношения России и Германии, в том числе ударить и по экономике ФРГ.
Телеканал 360°вчера в 15:17
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Депутат Бундестага назвал ситуацию с Навальным поводом испортить отношения России и Германии
Телеканал 360°вчера в 15:17