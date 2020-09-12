Гердт заявил, что партия, в которую он входит — «Альтернатива для Германии» — была полностью за то, что эта ситуация всего лишь выдуманный повод. Он нужен, чтобы просто подорвать отношения России и Германии, в том числе ударить и по экономике ФРГ.

Телеканал 360° вчера в 15:17