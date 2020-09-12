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РИА Новости
РИА Новости

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Депутат Бундестага назвал ситуацию с Навальным поводом испортить отношения России и Германии

Гердт заявил, что партия, в которую он входит — «Альтернатива для Германии» — была полностью за то, что эта ситуация всего лишь выдуманный повод. Он нужен, чтобы просто подорвать отношения России и Германии, в том числе ударить и по экономике ФРГ.
Телеканал 360°вчера в 15:17
Подробнее о событии
РБК

Немецкий депутат назвал сторонников «наказания» России из-за Навального

РБК02:02
РИА Новости

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

РИА Новости20:40
Газета.Ru

Немецкий депутат допустил, что ситуацией с Навальным могли воспользоваться

Газета.Ru00:36
Lenta.ru

Ситуацию с Навальным назвали поводом испортить отношения России и Германии

Lenta.ru00:14
News.ru

В Берлине назвали желающих «наказать» Москву за «Северный поток — 2»

News.ru21:47
Комсомольская правда

Кто желает «наказать» Россию за «Северный поток — 2», рассказали в Германии

Комсомольская правда01:25
Телеканал 360°

Депутат Бундестага назвал ситуацию с Навальным поводом испортить отношения России и Германии

Телеканал 360°вчера в 15:17

В Демидовской больнице Нижнего Тагила после ремонта открыли реанимацию

Сегодня, 11 сентября, новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приехал в Нижний Тагил, чтобы открыть отремонтированное отделение реанимации Демидовской больницы.
КП - Екатеринбургвчера в 07:51
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
1,8K

РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Как отмечает издание, введение бесплатного проезда в общественном транспорте будет возможно при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РИА Новостивчера в 06:24
6,9K

Правительство Афганистана начнет сегодня переговоры с талибами

Делегация официальных властей Афганистана и представители запрещенной в России террористической организации "Талибан" уже должны были приехать в столицу Катара, где сегодня начнётся первый этап переговоров.
Эхо Москвы01:09
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В России провели более 40,2 миллиона тестов на коронавирус

Более 40,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 210 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости03:48
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Коллекторы увидели рост выплат россиян по проблемным долгам

За июль общий объем просроченных розничных займов вырос на 4% и достиг 955,4 млрд руб. В начале августа Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщила, что собираемость долгов с россиян практически вернулась к докризисному уровню.
РБК02:22
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
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