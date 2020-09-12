Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Депутат Бундестага назвал ситуацию с Навальным поводом испортить отношения России и Германии

Совещание по поводу ситуации с Алексеем Навальным состоялось в Германии. О его итогах «360» рассказал депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Он уверен, что эти события — повод, чтобы подорвать отношения РФ и ФРГ.
Телеканал 360°вчера в 15:17
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

В бундестаге назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Вечерняя Москва00:37
Московский Комсомолец

Депутат Бундестага изложил новую версию отравления Навального

Московский Комсомолецвчера в 06:37
Lenta.ru

Ситуацию с Навальным назвали поводом испортить отношения России и Германии

Lenta.ru00:14
News.ru

В Берлине назвали желающих «наказать» Москву за «Северный поток — 2»

News.ru21:47
РИА Новости

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

РИА Новости20:40
Телеканал 360°

Депутат Бундестага назвал ситуацию с Навальным поводом испортить отношения России и Германии

Телеканал 360°вчера в 15:17
Газета.Ru

Немецкий депутат допустил, что ситуацией с Навальным могли воспользоваться

Газета.Ru00:36

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
751

Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
6

«Крым не устоит»: Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот

Стрельба по морским и наземным целям, защита от систем радиоэлектронной борьбы и ювелирная точность — украинский оборонно-промышленный комплекс опять разродился "новейшей" разработкой.
РИА Новости01:00

В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Токио и Москва не могут заключить этот документ из-за Курильских островов: Япония называет их своими "северными территориями", а Россия утверждает, что ее суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Газета.Ruвчера в 05:43
692

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российские ракетный комплекс "Авангард" является "шедевром российской армии", боевые характеристики которого делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба", пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
316

Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
RT на русском00:42
2

МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ruвчера в 03:46
1K

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUM21:34
5

Осборн Андерсон раскритиковал Кучерова за удар по ногам Пажо

Серебряный призер зимних Олимпийских игр и чемпионата мира Осборн Андерсон отреагировал на поступок российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в концовке третьего матча финала конференции против «Айлендерс».
Спорт-Экспресс00:24