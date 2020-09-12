Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

С чего всё началось Депутат Бундестага назвал ситуацию с Навальным поводом испортить отношения России и Германии Совещание по поводу ситуации с Алексеем Навальным состоялось в Германии. О его итогах «360» рассказал депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Он уверен, что эти события — повод, чтобы подорвать отношения РФ и ФРГ. Телеканал 360° вчера в 15:17