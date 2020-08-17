Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Mockva.ru
Mockva.ru

В Германии не подтвердили разговор Меркель с Лукашенко

Правительство Германии опровергло информацию о разговоре Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Никаких телефонных бесед канцлер не проводила, пишет Reuters. До этого глава республики заявил, что переговорил по телефону с Меркель 16 августа.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

В кабмине Германии опровергли слова Лукашенко о воскресном разговоре с Меркель

Взгляд.ру20:37
Газета.Ru

Германия опровергла разговор Лукашенко и Меркель

Газета.Ruвчера в 15:48
Lenta.ru

Германия опровергла переговоры Меркель с Лукашенко

Lenta.ruвчера в 16:23
RT на русском

Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель

RT на русскомвчера в 15:04
Известия

В бундестаге опровергли сообщение о звонке Меркель Лукашенко

Известиявчера в 15:38
Комсомольская правда

В офисе Меркель опровергли факт переговоров с Лукашенко

Комсомольская правдавчера в 15:20
ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что с 9 августа Меркель не проводила переговоры с Лукашенко

ТАССвчера в 15:47

ФК «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе клуба к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, заявил, что клуб ведет переговоры с Месси, который готов перейти в "Локо".
ФК «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба
Москва 24вчера в 13:38

Контрабанду леса в Китай на 620 млн руб. выявили в Иркутской области

Иркутская таможня возбудила два уголовных дела в отношении организованной группы по факту контрабанды леса в Китай на 420 миллионов рублей, а также МВД параллельно расследуется дело этой группы о контрабанде леса на 200 миллионов рублей, сообщили ИА «ИрСити» 18 августа в пресс-службе таможни.
ИрСити20:35
4

Киану Ривз подтвердил возобновление съемок «Матрицы 4» в Берлине (видео)

На днях Киану Ривз дал онлайн-интервью Associated Press, обсудив свой предстоящий фильм «Билл и Тед», но во время этой беседы актер также упомянул о возобновлении съемок «Матрицы 4». Исполнитель роли Нео сообщил, что актеры и съемочная команда проекта вновь взялись за работу, соблюдая все необходимые протоколы безопасности в связи с пандемией COVID-19: Это прекрасно.
Popcornnews.ru18:30

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ruвчера в 09:15
79

«Мы вас ожидали»: появился тизер новой игры про Бэтмена от WB Montreal

В Twitter студии WB Montreal появился свежий тизер новой игры про Бэтмена, в котором снова мелькают намёки на Суд Сов. В нём показывают своеобразный прицел, в центре которого мелькают разные знаки.
Игромания.рувчера в 11:31
1

Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей

Борт Минобороны России впервые после введения ограничений из-за COVID-19 доставил в РФ из Сирии 26 российских детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Газета.Ru18:33
30

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
737