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Mockva.ru
Mockva.ru

В Германии не подтвердили разговор Меркель с Лукашенко

Правительство Германии опровергло информацию о разговоре Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Никаких телефонных бесед канцлер не проводила, пишет Reuters. До этого глава республики заявил, что переговорил по телефону с Меркель 16 августа.В источнике
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РБК

В Германии опровергли звонок Меркель Лукашенко

РБКвчера в 16:15
RT на русском

Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель

RT на русскомвчера в 15:04
Lenta.ru

Германия опровергла переговоры Меркель с Лукашенко

Lenta.ruвчера в 16:23
ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что с 9 августа Меркель не проводила переговоры с Лукашенко

ТАССвчера в 15:47
Газета.Ru

Германия опровергла разговор Лукашенко и Меркель

Газета.Ruвчера в 15:48
Известия

В бундестаге опровергли сообщение о звонке Меркель Лукашенко

Известиявчера в 15:38
Комсомольская правда

В офисе Меркель опровергли факт переговоров с Лукашенко

Комсомольская правдавчера в 15:20

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новостивчера в 03:14
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Депутат Рады: Порошенко планирует государственный переворот на Украине

Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко собирается организовать государственный переворот.
Общественная служба новостей15 августа в 22:09
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Ирландию обеспокоили российские подлодки у ее западного побережья

Как сообщает The Times, в командовании Сил обороны Ирландии убеждены, что у западного побережья страны в рамках «расширения Москвой своего присутствия в Атлантике» проводят операции российские субмарины, передает RT.
Взгляд.рувчера в 14:22
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ruвчера в 07:39
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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