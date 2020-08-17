В Германии не подтвердили разговор Меркель с Лукашенко
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Правительство Германии опровергло информацию о разговоре Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Никаких телефонных бесед канцлер не проводила, пишет Reuters. До этого глава республики заявил, что переговорил по телефону с Меркель 16 августа.В источнике
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