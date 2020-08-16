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РИА Новости
РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русскомвчера в 00:05
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РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

РИА Новостивчера в 16:29
ИА Красная Весна

В Германии не хотят покупать американский сжиженный газ из-за высокой цены

ИА Красная Веснавчера в 16:48
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВвчера в 00:40
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газетавчера в 02:29
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русскомвчера в 02:32
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известиявчера в 01:14
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ruвчера в 03:04

Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

Тесты нескольких журналистов правительственного пула, сопровождавших премьер-министра Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, показали положительный результат, они изолированы и находятся под наблюдением врачей, на графике работы это никак не отразится.
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
РИА Новости17:00
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Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт (будет опубликовано в понедельник, 16 августа).
РБК17:00
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Кедми указал, что Запад своими действиями подталкивает Минск к Москве

Поведение белорусского лидера Александра Лукашенко вызвало у представителей Запада ощущение слабости главы страны, поэтому они решили повторить украинский сценарий в Минске, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Народные новости15 августа в 05:20
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Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным

Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него "ничего не стоит", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте офиса президента.
РИА Новостивчера в 12:31
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Трамп заявил, что телеканал Fox News стал «хуже, чем CNN»

Президент США Дональд Трамп выразил в воскресенье мнение, что телеканал Fox News, традиционно симпатизирующий нынешнему главе Белого дома, по выходным стал хуже, чем критически настроенный в его отношении телеканал CNN.
ТАССвчера в 15:09
2

Боррель от имени ЕС поддержал протесты в Белоруссии

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - Мария Колесникова - заявила 16 августа, что около четырех тысяч человек по-прежнему остаются в следственных изоляторах после недавних акций протеста.
Ридусвчера в 16:43
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«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Вся информация с телевизоров может отправляться на сервер, что необходимо для усовершенствования работы ряда функций, но как отмечает специалист, эти данные могут быть использованы спецслужбами некоторых стран.
Asteraвчера в 13:42
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За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Интерфаксвчера в 16:10
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