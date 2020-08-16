В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.