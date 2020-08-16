В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Смотрите также
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь
Лукашенко снова обсудил с Путиным обстановку в Белоруссии
Лукашенко отказался провести повторные выборы президента Белоруссии
Мишустин допустил передачу рыбного терминала Магаданского морского порта региону
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Раскрыт лучший материал одежды для защиты от коронавируса
Ефремову диагностировали инсульт
НАСА показало невероятные виды Марса с орбитального аппарата
Югра вошла в топ-10 регионов России с самым доступным бензином
Влюбленных в европейцев россиян пустят в ЕС
Супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая отмечает 47-летие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа
Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей
В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников
В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек
Появилась новая версия возникновения коронавируса
В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей
Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
В уличной еде в Стамбуле нашли вредные бактерии
Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.В источнике
С чего всё началось
В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США
Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русскомвчера в 00:05
Подробнее о событии
В Германии не хотят покупать американский сжиженный газ из-за высокой цены
ИА Красная Веснавчера в 16:48
Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США
RT на русскомвчера в 02:32