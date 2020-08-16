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РИА Новости
РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русскомвчера в 00:05
Подробнее о событии
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газетавчера в 02:29
РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

РИА Новостивчера в 16:29
ИА Красная Весна

В Германии не хотят покупать американский сжиженный газ из-за высокой цены

ИА Красная Веснавчера в 16:48
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ruвчера в 03:04
РЕН ТВ

В Германии рассказали о страхе США перед российским газом

РЕН ТВ21:10
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русскомвчера в 02:32
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известиявчера в 01:14

Раскрыт лучший материал одежды для защиты от коронавируса

Ученые из расположенных в Канаде Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета выяснили, что при нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградирует менее чем за сутки.
Lenta.ru19:02
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа

Армия обороны Израиля в понедельник сообщила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
ТАСС18:57
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Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей

Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев значительно сократил отставание по популярности среди избирателей от своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена.
Известия22:32
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