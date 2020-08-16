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РИА Новости
РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русскомвчера в 00:05
Подробнее о событии
РЕН ТВ

В Германии рассказали о страхе США перед российским газом

РЕН ТВ21:10
РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

РИА Новостивчера в 16:29
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русскомвчера в 02:32
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ruвчера в 03:04
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газетавчера в 02:29
ИА Красная Весна

В Германии не хотят покупать американский сжиженный газ из-за высокой цены

ИА Красная Веснавчера в 16:48
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известиявчера в 01:14

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Как ранее сообщали «Автоновости дня», Госавтоинспекция в России начала штрафовать водителей за багажники на крыше авто, которые не прошли сертификацию и не зарегистрированы в ГИБДД.
Автоновости дня15 августа в 04:00
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Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток прибыл в Магадан

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поездки по дальневосточным регионам прибыл в Магадан, где планирует встретиться с губернатором области Сергеем Носовым и осмотреть социальные объекты и инфраструктуру.
Известия20:55
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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