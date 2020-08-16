Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русскомвчера в 00:05
Подробнее о событии
РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

РИА Новостивчера в 16:29
ИА Красная Весна

В Германии не хотят покупать американский сжиженный газ из-за высокой цены

ИА Красная Веснавчера в 16:48
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газетавчера в 02:29
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ruвчера в 03:04
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русскомвчера в 02:32
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известиявчера в 01:14
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВвчера в 00:40

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана, передают «РИА Новости» 16 апреля со ссылкой на заявление Назарбаевой.
Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана
Известиявчера в 12:15
225

Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт (будет опубликовано в понедельник, 16 августа).
РБК17:00
3

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа

Армия обороны Израиля в понедельник сообщила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
ТАСС18:57
8

Турция обсуждает с Россией совместное производство истребителей Су-57

Источники сообщают о том, что Россия может вести переговоры с Турцией о начале совместного производства истребителей пятого поколения Су-57, которое, по предварительным оценкам, вполне может быть запущено на предприятиях, осуществляющих в настоящий момент сборку элементов для истребителей F-35, что позволит реализовать это всего лишь в течение полугода.
Avia.proвчера в 09:01
21

В Турции обвинили Байдена в невежестве за его высказывания о стране

Турция в воскресенье осудила высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, призвавшего поддержать политических противников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Интерфаксвчера в 06:17
32