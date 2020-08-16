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РИА Новости
РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русском00:05
Подробнее о событии
РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

РИА Новости16:29
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русском02:32
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ru03:04
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газета02:29
РБК

Немецкий министр объяснил ценой нежелание Европы покупать СПГ у США

РБК04:02
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известия01:14
РЕН ТВ

В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа

РЕН ТВ00:40

Новый капитал: как коронавирус перестроил рынок IPO

Быстрое восстановление ряда макроэкономических показателей во многом объясняется тем, что крупные международные компании сориентировались в новой реальности, начали ускоренно внедрять цифровые решения и переходить на дистанционные форматы работы.
РБК07:24
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Дмитриев оспорит итоги выборов в Верховном суде Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев решил подать жалобу в Верховный суд страны из-за решения Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства.
Московский Комсомолец15:17
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За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Интерфакс16:10
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Доктор Мясников высмеял меры для сдерживания коронавируса

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, прокомментировал меры, которые вводят в зарубежных странах для сдерживания распространения коронавируса.
Lenta.ru10:49
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Ученые из Великобритании назвали первые симптомы рака кишечника

Если в фекалиях присутствует кровь, а из заднего прохода идет кровь, то нужно незамедлительно обратиться к врачу, так как это является первыми и основными признаками рака кишечника, пишет The Sun со ссылкой на медиков из благотворительной организации в Великобритании.
Live2408:00
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Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБК14 августа в 15:48
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