Тихановская объявит себя президентом Белоруссии, утверждают в ее штабе

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена объявить себя победителем президентских выборов, об этом 17 августа заявила её пресс-секретарь Анна Красулина, передает польское издание Rzeczpospolita В штабе оппозиционерки уверены, что страны Запада признают победу Тихановской, соответствующее заявление о возложении на себя обязанностей президента она сейчас готовит.