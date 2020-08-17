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Причины предпочтения поставок газа из России поставкам из США объяснил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель, 13 августа сообщает RT Deutsch. Газ из США обходится дороже, чем поставки из России.В источнике
С чего всё началось
В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США
Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
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