Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Причины предпочтения поставок газа из России поставкам из США объяснил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель, 13 августа сообщает RT Deutsch. Газ из США обходится дороже, чем поставки из России.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В ФРГ назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.
RT на русскомвчера в 00:05
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

ИА Красная Весна03:33
РЕН ТВ

В Германии рассказали о страхе США перед российским газом

РЕН ТВ21:10
Газета.Ru

В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Газета.Ruвчера в 03:04
РИА Новости

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

РИА Новостивчера в 16:29
Российская газета

В Германии назвали невыгодными закупки сжиженного газа у США

Российская газетавчера в 02:29
RT на русском

Немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

RT на русскомвчера в 02:32
Известия

В ФРГ сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Известиявчера в 01:14

Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
3

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
291

Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридус15 августа в 13:23
4,8K

В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу

«Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк.
Парламентская газета15 августа в 11:49
308

«Полюс» намерен консолидировать 100% «Лензолота»

"Полюс Красноярск" (дочерняя структура ПАО "Полюс"), в рамках консолидации активов компании предлагает держателям обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Лензолото" продать свои акции, либо обменять их на акции материнской компании, говорится в сообщении "Полюса".
Вестник золотопромышленника03:30

Новая GeForce RTX 3090 от Nvidia получит 12 ГБ памяти GDDR6Х

На днях компания Micron опубликовала на своем портале сведения о новом типе выпускаемой памяти – GDDR6Х, которая, как следует из названия, предназначена для использования в видеокартах (индекс G означает graphic), но при этом были раскрыты данные новой видеокарты от Nvidia, использующая GDDR6Х.
Faktom03:11
31

Великобритания отказалась признать результаты выборов в Белоруссии

«Соединённое Королевство не признаёт результаты этих сфальсифицированных выборов и призывает провести расследование многочисленных нарушений и последовавших жутких репрессий при посредничестве ОБСЕ», — цитирует Рааба ТАСС.
Говорит Москва03:28
9