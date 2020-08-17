В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Причины предпочтения поставок газа из России поставкам из США объяснил министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель, 13 августа сообщает RT Deutsch. Газ из США обходится дороже, чем поставки из России.