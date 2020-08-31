В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
"На мой взгляд, опасности для посольства России не возникло ни разу", — заявил депутат. Линдеманн добавил, что на протест в Берлине вышло много людей, и эти выступления носили "преимущественно мирный характер".В источнике
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В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Демонстранты в Берлине на акции против карантинных мер скандировали "Путин!" из уважения к российскому президенту, заявил РИА Новости депутат городской Палаты представителей Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для Германии").
РИА Новости10:23
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