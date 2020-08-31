В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"

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"На мой взгляд, опасности для посольства России не возникло ни разу", — заявил депутат. Линдеманн добавил, что на протест в Берлине вышло много людей, и эти выступления носили "преимущественно мирный характер".