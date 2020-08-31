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РИА Новости
РИА Новости

В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"

"На мой взгляд, опасности для посольства России не возникло ни разу", — заявил депутат. Линдеманн добавил, что на протест в Берлине вышло много людей, и эти выступления носили "преимущественно мирный характер".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"

Демонстранты в Берлине на акции против карантинных мер скандировали "Путин!" из уважения к российскому президенту, заявил РИА Новости депутат городской Палаты представителей Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для Германии").
РИА Новости10:23
Подробнее о событии
Life.ru

В Германии объяснили, почему участники протестного митинга в Берлине скандировали "Путин!"

Life.ru10:55
Lenta.ru

В Германии объяснили выкрики «Путин!» на митинге в Берлине

Lenta.ru10:03
Московский Комсомолец

Стало известно, почему протестующие в Германии скандируют «Путин!»

Московский Комсомолец10:37
Царьград

Чтобы достучаться до Меркель: Политик объяснил, почему бунтующие немцы скандировали "Путин!"

Царьград10:29
Взгляд.ру

В Германии объяснили выкрики «Путин!» на демонстрации в Берлине

Взгляд.ру10:27
РИА Новости

В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"

РИА Новости10:23
ФАН

В Германии объяснили, почему протестующие в Берлине скандировали «Путин!»

ФАН10:51

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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В Иркутской области 18 медиков получили государственные награды

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который находится с рабочим визитом в Иркутской области, 31 августа 2020 года вручил государственные награды 18 медикам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск)06:06
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В ОАЭ прогремели два взрыва. Есть погибшие

Абу-Даби, 31 августа 2020, 14:36 — REGNUM Трое человек погибли, еще несколько получили ранения 31 августа в результате двух взрывов в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает со ссылкой на правоохранительные органы и местные СМИ Reuters.
REGNUM07:36
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM06:10
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Партия Зеленского назвала кандидатов в мэры в главных городах Украины

Киев, 31 августа 2020, 16:44 — REGNUM На съезде партии «Слуга народа» сегодня, 31 августа, были официально объявлены кандидаты от политической силы в мэры ряда городов страны на местных выборах, которые должны состояться в октябре, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM09:44