В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Смотрите также
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
В США SpaceX запустила ракету Falcon 9
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
Свидетель защиты Ефремова сообщил о своей судимости
Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы
За проезд автомобиля по выделенной полосе в Москве назначат штраф
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Трамп заявил, что беспорядки в США можно закончить только силой
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Российские космонавты с МКС поздравили учащихся с Днем знаний
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина
Митингующие в Берлине скандировали имя президента России
У посольства РФ в Берлине произошли столкновения с полицией
Полиция начала задержания митингующих на протестах в Берлине
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Синоптики назвали сроки прихода «бабьего лета» в центральную часть РФ
В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса
Протестующие против антикоронавирусных мер немцы скандировали имя российского президента, потому что уважают его. Такое мнение выразил депутат городской палаты представителей Гуннар Линдеманн. На этих выходных в Берлине прошли крупные акции протеста.В источнике
Подробнее о событии
В Германии объяснили, почему протестующие в Берлине скандировали «Путин!»
Комсомольская правдавчера в 11:11
Стало известно, почему протестующие в Германии скандируют «Путин!»
Московский Комсомолецвчера в 10:37