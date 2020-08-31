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Газета.Ru
Газета.Ru

В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине

Протестующие против антикоронавирусных мер немцы скандировали имя российского президента, потому что уважают его. Такое мнение выразил депутат городской палаты представителей Гуннар Линдеманн. На этих выходных в Берлине прошли крупные акции протеста.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине

Газета.Ru17:22
Комсомольская правда

В Германии объяснили, почему протестующие в Берлине скандировали «Путин!»

Комсомольская правдавчера в 11:11
РИА Новости

В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"

РИА Новостивчера в 10:23
Царьград

Чтобы достучаться до Меркель: Политик объяснил, почему бунтующие немцы скандировали "Путин!"

Царьградвчера в 10:29
Взгляд.ру

В Германии объяснили выкрики «Путин!» на демонстрации в Берлине

Взгляд.рувчера в 10:27
Московский Комсомолец

Стало известно, почему протестующие в Германии скандируют «Путин!»

Московский Комсомолецвчера в 10:37
Lenta.ru

В Германии объяснили выкрики «Путин!» на митинге в Берлине

Lenta.ruвчера в 10:03

Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В дальнейшем эти силовые агрегаты должны получить все внедорожники УАЗ и, в том числе, УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости дня30 августа в 15:19
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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может войти в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на молодежном форуме "Территория смысла".
Российская газетавчера в 12:20
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Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.
ТАССвчера в 04:02
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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