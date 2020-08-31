В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Смотрите также
За защиту Ефремова в суде адвокат Эльман Пашаев получает 10 млн рублей
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
В США SpaceX запустила ракету Falcon 9
На Украине русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения
В ФБК сообщили об изъятии техники у съемочной группы в Татарстане
Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК
Названы цены и характеристики нового внедорожника Kia Sonet
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
В российских школах начали бесплатно кормить горячим по указу Путина
Пожар на хлебокомбинате в Екатеринбурге полностью ликвидировали
Мишустин поручил разработать план газификации Дальнего Востока
Добыча нефти с конденсатом в РФ в августе выросла на 5% к июлю
Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году
Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ
Обновление Windows 10 убило работу ноутбуков Lenovo
Митингующие в Берлине скандировали имя президента России
У посольства РФ в Берлине произошли столкновения с полицией
У российского посольства в Берлине задержали около 200 человек
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
Синоптик назвал срок наступления бабьего лета в центральной части РФ
Власти Башкирии обратятся в суд для возвращения акций БСК
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
Гуннар отметил, что демонстранты выкрикивали фамилию президента Российской Федерации только из уважения. Владимир Владимирович пользуется большим успехом среди граждан Германии. Потому протестующие отправились к российскому посольству с целью привлечения внимания Путина к проблемам в Германии.В источнике
Подробнее о событии
Стало известно, почему протестующие в Германии скандируют «Путин!»
Московский Комсомолецвчера в 10:37
В Германии объяснили, почему протестующие в Берлине скандировали «Путин!»
Комсомольская правдавчера в 11:11