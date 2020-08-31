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CT news
CT news

В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине

Гуннар отметил, что демонстранты выкрикивали фамилию президента Российской Федерации только из уважения. Владимир Владимирович пользуется большим успехом среди граждан Германии. Потому протестующие отправились к российскому посольству с целью привлечения внимания Путина к проблемам в Германии.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине

Газета.Ru17:22
РИА Новости

В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"

РИА Новостивчера в 10:23
Московский Комсомолец

Стало известно, почему протестующие в Германии скандируют «Путин!»

Московский Комсомолецвчера в 10:37
Царьград

Чтобы достучаться до Меркель: Политик объяснил, почему бунтующие немцы скандировали "Путин!"

Царьградвчера в 10:29
Взгляд.ру

В Германии объяснили выкрики «Путин!» на демонстрации в Берлине

Взгляд.рувчера в 10:27
Комсомольская правда

В Германии объяснили, почему протестующие в Берлине скандировали «Путин!»

Комсомольская правдавчера в 11:11
Lenta.ru

В Германии объяснили выкрики «Путин!» на митинге в Берлине

Lenta.ruвчера в 10:03

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
РИА Новости17:49
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В ВОЗ назвали Швецию примером в борьбе с коронавирусом

Стокгольм, 1 сентября 2020, 06:09 — REGNUM Действия Швеции, которая использует в борьбе с распространением коронавирусной инфекции мягкие меры, должны стать примером для остальных стран, заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью радиостанции Magic.
REGNUM23:09
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Добыча нефти с конденсатом в РФ в августе выросла на 5% к июлю

Согласно сделке ОПЕК +, среднесуточная добыча исключительно нефти должна составлять в августе не выше 9 млн б / с. По итогам июля Россия выполнила соглашение на 97%, а в августе вышла на 100-процентное исполнение, говорил министр энергетики РФ Александр Новак.
Финмаркетвчера в 03:53

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфаксвчера в 07:02
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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