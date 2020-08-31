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CT news
CT news

В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине

Гуннар отметил, что демонстранты выкрикивали фамилию президента Российской Федерации только из уважения. Владимир Владимирович пользуется большим успехом среди граждан Германии. Потому протестующие отправились к российскому посольству с целью привлечения внимания Путина к проблемам в Германии.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине

Газета.Ru17:22
Комсомольская правда

В Германии объяснили, почему протестующие в Берлине скандировали «Путин!»

Комсомольская правдавчера в 11:11
Lenta.ru

В Германии объяснили выкрики «Путин!» на митинге в Берлине

Lenta.ruвчера в 10:03
Царьград

Чтобы достучаться до Меркель: Политик объяснил, почему бунтующие немцы скандировали "Путин!"

Царьградвчера в 10:29
Взгляд.ру

В Германии объяснили выкрики «Путин!» на демонстрации в Берлине

Взгляд.рувчера в 10:27
РИА Новости

В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"

РИА Новостивчера в 10:23
Московский Комсомолец

Стало известно, почему протестующие в Германии скандируют «Путин!»

Московский Комсомолецвчера в 10:37

Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

Сокращение населения С 2018 года естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) не компенсируется миграционным притоком, из-за чего общая численность населения страны сокращается: в 2018 году она снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году — на 32,1 тыс. В 2020 году, по оценке правительства, численность населения России уменьшится в пять раз быстрее — на 158 тыс. человек.
Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет
РБК22:00
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В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.
В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом
РИА Новости23:40
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«Антонов» выпустил первый серийный самолет без российских деталей

На украинском государственном предприятии ГП "Антонов", которое разрабатывает и производит самолеты серии "Ан", выпустили первый серийный транспортник Ан-178, при производстве которого не применялись детали из РФ.
Московский Комсомолец17:53

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Умер писатель Владислав Крапивин

Уральский писатель Владислав Крапивин скончался во вторник в реанимации Свердловской областной больницы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости00:36
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