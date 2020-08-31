В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
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Гуннар отметил, что демонстранты выкрикивали фамилию президента Российской Федерации только из уважения. Владимир Владимирович пользуется большим успехом среди граждан Германии. Потому протестующие отправились к российскому посольству с целью привлечения внимания Путина к проблемам в Германии.В источнике
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