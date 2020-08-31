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В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине

Протестующие против коронавирусных ограничений в Берлине скандировали «Путин!» из уважения к российскому президенту. Об этом в понедельник, 31 августа, заявил депутат городской палаты представителей Гуннар Линдеманн.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине

Газета.Ru17:22
Комсомольская правда

В Германии объяснили, почему протестующие в Берлине скандировали «Путин!»

Комсомольская правдавчера в 11:11
РИА Новости

В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"

РИА Новостивчера в 10:23
Царьград

Чтобы достучаться до Меркель: Политик объяснил, почему бунтующие немцы скандировали "Путин!"

Царьградвчера в 10:29
Взгляд.ру

В Германии объяснили выкрики «Путин!» на демонстрации в Берлине

Взгляд.рувчера в 10:27
Московский Комсомолец

Стало известно, почему протестующие в Германии скандируют «Путин!»

Московский Комсомолецвчера в 10:37
Lenta.ru

В Германии объяснили выкрики «Путин!» на митинге в Берлине

Lenta.ruвчера в 10:03

1 сентября в Кузбассе вводится повышенный размер платы за ЖКУ

ЖК РФ, не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.
КузПресс21:00
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новостивчера в 03:42
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Главу белорусских католиков не впустили на территорию республики

Глава Римской католической церкви в Белоруссии (РКЦ), архиепископ Тадеуш Кондрусевич находится на границе Польши и Белоруссии, белорусская сторона не пропускает его на территорию страны, сообщил врио пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько.
Взгляд.рувчера в 07:47
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34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
ToDay News Ufa30 августа в 14:25
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