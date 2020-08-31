В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
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В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Протестующие против коронавирусных ограничений в Берлине скандировали «Путин!» из уважения к российскому президенту. Об этом в понедельник, 31 августа, заявил депутат городской палаты представителей Гуннар Линдеманн.В источнике
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В Германии объяснили, почему протестующие в Берлине скандировали «Путин!»
Комсомольская правдавчера в 11:11
Стало известно, почему протестующие в Германии скандируют «Путин!»
Московский Комсомолецвчера в 10:37