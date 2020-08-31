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В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине

Протестующие против коронавирусных ограничений в Берлине скандировали «Путин!» из уважения к российскому президенту. Об этом в понедельник, 31 августа, заявил депутат городской палаты представителей Гуннар Линдеманн.В источнике
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Газета.Ru

В Германии объяснили, почему демонстранты скандировали «Путин»

Газета.Ru11:23
Lenta.ru

В Германии объяснили выкрики «Путин!» на митинге в Берлине

Lenta.ru10:03
Московский Комсомолец

Стало известно, почему протестующие в Германии скандируют «Путин!»

Московский Комсомолец10:37
Царьград

Чтобы достучаться до Меркель: Политик объяснил, почему бунтующие немцы скандировали "Путин!"

Царьград10:29
Взгляд.ру

В Германии объяснили выкрики «Путин!» на демонстрации в Берлине

Взгляд.ру10:27
РИА Новости

В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"

РИА Новости10:23
Комсомольская правда

В Германии объяснили, почему протестующие в Берлине скандировали «Путин!»

Комсомольская правда11:11

WP: новый советник Трампа склоняет его к переходу на шведскую модель борьбы с COVID-19

Один из новых советников президента США Дональда Трампа активно продвигает в Белом доме идею перехода к шведской модели борьбы с коронавирусом, которая предполагает снятие жестких санитарных ограничений для создания у населения коллективного иммунитета.
ТАСС12:01

В России анонсировали вакцинацию от коронавируса

11 августа президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». 27 августа он сообщил, что в сентябре появится вторая отечественная вакцина.
Lenta.ru05:30
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Более 74 тысяч жителей Марий Эл получают льготные лекарства и лечение

На сегодняшний день в Марий Эл насчитывается более 74 тысяч льготников: это инвалиды 1,2 и 3 группы, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, блокадники, чернобыльцы.
ГТРК Марий Эл02:35
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