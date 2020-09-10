Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Результаты исследования по Навальному направили из МИД ФРГ в ОЗХО

Накануне представить германского минобороны заявил на брифинге о передаче экспертам ОЗХО результатов проб блогера. В среду МИД России выразил решительный протест послу ФРГ Гезу Андреасу фон Гайру, который ранее явился в ведомство по ситуации с Навальным.В источнике
Александр Шульгинроссийский композитор
По нашим данным, никакие материалы пока в ОЗХО не переданы, ни вчера, хотя объявление на этот счет было сделано немецкими врачами еще вчера, ни сегодня утром, но, видимо, это вопрос времени, раз они обещают, видимо, эти материалы передадут.
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Постпред РФ в ОЗХО заявил, что ФРГ не передала материалы по Навальному

РЕН ТВ07:31
Lenta.ru

Россия отреагирует на угрозы Германии принять меры из-за Навального

Lenta.ru09:36
Эхо Москвы

Министерство обороны Германии сообщило,что результаты исследования проб,взятых у Навального, направлены в МИД Германии

Эхо Москвы08:31
Известия

Москва будет настаивать на диалоге с Берлином в рамках ОЗХО «по делу Навального»

Известия09:05
РБК

Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

РБК09:55
REGNUM

Постпред России при ОЗХО прокомментировал ситуацию с Навальным

REGNUM08:29
ТАСС

Россия готова к рассмотрению ситуации вокруг Навального на площадке ОЗХО

ТАСС08:19

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Уфимские Заметки09:31
1,2K

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
88

В Минске задержали журналиста Семченко

Бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
РИА Новости11:27
5

Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
492

ЦСКА по буллитам обыграл «Сибирь», потерпевшую 4-е поражение подряд

10 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ-2020 / 2021 в Новосибирске московский ЦСКА одержал победу над местной "Сибирью" — 2:1 Б. Обе шайбы были заброшены во втором периоде: Антон Слепышев вывел армейцев вперед, а Дмитрий Саюстов у "Сибири" счет сравнял.
Sport24.ru10:58