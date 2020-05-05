с чего всё началось

Прокуратура в Германии выдала ордер на арест российского хакера. Он обвиняется во взломе компьютерной системы бундестага в 2015 году. По информации Spiegel, речь идет о 29-летнем Дмитрии Бадине из Курска.

В Германии объявили в розыск российского хакера

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов. 250

Общество Соединенным Штатам предсказали более 130 тыс. жертв COVID-19 к августу К началу августа число жертв коронавируса в США может превысить 130 тыс. человек, сообщили эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при университете штата Вашингтон. 3

Футбол «Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».

Шоу-бизнес Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя» Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес. 77

Армия и оружие В армию России поступит более 35 самоходных гаубиц с АСУ Москва, 6 мая 2020, 02:48 — REGNUM На вооружение российской армии до конца 2020 года поступят более 35 самоходных гаубиц с автоматизированной системой управления огнем (АСУ).

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Технологии Конференция Apple для разработчиков начнется 22 июня Всемирная конференция для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) американской компании Apple начнется 22 июня и будет длиться одну неделю в онлайн-режиме.

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Происшествия Охотник пропал в Макаровском районе 4 мая в Макаровском районе пропал охотник. Как стало известно astv.ru, четверо сахалинцев на лодке плыли по реке Пугачевке.

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Политика Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.

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Авто Седан Toyota Corolla Altis GR Sport: не только декор Тайваньская модель Corolla, которая имеет приставку GR Sport отличается от тайской даже по внешним данным: у нее вместо накладок полностью измененный передний бампер с широким воздухозаборником.

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