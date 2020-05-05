Политика
РосбалтВ Германии объявили в розыск российского хакера
Прокуратура в Германии выдала ордер на арест российского хакера. Он обвиняется во взломе компьютерной системы бундестага в 2015 году. По информации Spiegel, речь идет о 29-летнем Дмитрии Бадине из Курска.
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с чего всё началось
Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина, которого они подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году пишет газета Sueddeutsche Zeitung.Коммерсантъ05:25
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Технологии
NASA показало масштабы таяния ледников в Антарктиде
Известия 03 мая в 23:34
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель
Рост стоимости нефти ускорился во вторник вечером, цена марки Brent впервые с 14 апреля превысила 31 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 14:46
Общество
Соединенным Штатам предсказали более 130 тыс. жертв COVID-19 к августу
К началу августа число жертв коронавируса в США может превысить 130 тыс. человек, сообщили эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при университете штата Вашингтон.
Взгляд.ру вчера в 20:29
Футбол
«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам
Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru 16:32
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru 03:11
Армия и оружие
В армию России поступит более 35 самоходных гаубиц с АСУ
Москва, 6 мая 2020, 02:48 — REGNUM На вооружение российской армии до конца 2020 года поступят более 35 самоходных гаубиц с автоматизированной системой управления огнем (АСУ).
REGNUM 19:48
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Футбол
Клопп о Мбаппе и Санчо: «Не хочу делать заголовки для газет»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможных трансферах форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Sports.ru 17:37
Технологии
Конференция Apple для разработчиков начнется 22 июня
Всемирная конференция для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) американской компании Apple начнется 22 июня и будет длиться одну неделю в онлайн-режиме.
ТАСС 15:12
Финансы
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России на уровне 4% ВВП
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП.
РБК 20:09
Здоровье
Амурские медработники начали получать стимулирующие выплаты
В Приамурье началось осуществление стимулирующих выплат медработникам, принимающим участие в лечении больных коронавирусной инфекцией, сообщает правительство области.
ГТРК Амур 04:53
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
Армия и оружие
США намерены закупить системы вооружения стран бывшего СССР
В планы США входит закупка систем вооружения, которыми активно пользуются страны бывшего СССР, а также входящие в Восточный блок государства.
Актуальные Новости 02:26
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
Происшествия
Охотник пропал в Макаровском районе
4 мая в Макаровском районе пропал охотник. Как стало известно astv.ru, четверо сахалинцев на лодке плыли по реке Пугачевке.
АСТВ 19:48
Политика
США собрались добывать ресурсы на Луне
В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Энергетика
Глава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть
Глава Минфина США в среду на совещании в Белом доме напоминал, что администрация США, пользуясь низкими ценами на энергоносители на мировых рынках, намерена заполнить стратегический нефтяной резерв.
ТАСС вчера в 10:39
Происшествия
Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни
Областная Рязанская Газета вчера в 09:57
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия 19:16
Хоккей
«Спартак» пытался обменять Хохлачева в СКА
Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал переход в команду нападающего «Авангарда» Сергея Широкова, за которого по условиям обмена был отдан Александр Хохлачев.
Матч ТВ вчера в 00:52
Авто
Седан Toyota Corolla Altis GR Sport: не только декор
Тайваньская модель Corolla, которая имеет приставку GR Sport отличается от тайской даже по внешним данным: у нее вместо накладок полностью измененный передний бампер с широким воздухозаборником.
32CARS.ru 14:29
Здоровье
В Приморье от коронавируса скончались два пациента
В Приморье ещё два пациента скончались от коронавируса.
Владивосток-Новости 18:34
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости 11:14
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском 16:04
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Здоровье
Киеву надоела медреформа: в «Голосе» анонсировали ее отмену
Депутат Верховной Рады «Голоса» Александра Устинова анонсировала смерть украинской медицинской реформы.
Новостной фронт 04:16
Общество
Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток
В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
Известия 13:03
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40