Коронавирус
Lenta.ruВ Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом
Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard. По словам Баллина, российские службы безопасности и контроля действуют более решительно, чем в европейских странах.
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Космос
Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы
К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Гаджеты
Процессор Tiger Lake-U оказался производительнее Core i5-9300H семейства Coffee Lake-H
Ещё одной важной особенностью будущих процессоров Tiger Lake-U станет то, что они будут производиться по улучшенному 10-нм техпроцессу.
Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
Футбол
«Русскому Месси» Денису Давыдову исполнилось 25 лет
Сегодня отмечает 25-й день рождения российский форвард софийского ЦСКА Денис Давыдов.
Технологии
Microsoft показала новую Windows 10
Видео с презентацией операционной системы Windows 10 опубликовал в своем Instagram топ-менеджер Microsoft Панос Панай.
Происшествия
Названа причина ДТП в Тамбовской области
По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия
Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
Музыка
Жители Полярных Зорь сняли клип под песню «Little Big»
На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
Космос
NASA выбрало финалистов программы Explorers
В этом году NASA пока что объявило финалистов в двух из этих категорий — SMEX и MO. Победители будут выбраны в 2021 году, а запуск миссий с ними ожидается в 2025-м.
Религия
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Общество
Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Общество
В России за сутки выявили еще 54 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили еще 54 случая заражения коронавирусом. В оперштабе уточнили, что пациенты находятся в 9 регионах РФ.
Общество
В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Собянин заявил об отсутствии проблем с продовольствием в Москве
Проблем с продовольствием в Москве нет, на складах имеется достаточно продуктов, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
Шоу-бизнес
Сын Яковлевой вновь сделал татуировки на лице
Совсем недавно Денис Шальных, чье тело практически все покрыто татуировками, решил очистить хотя бы лицо.
Энергетика
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
Обвал на рынках нефти и проблемы сланцевых компаний в США принуждают как американских политиков, так и нефтяные компании страны к поиску необычных решений, некоторые из которых до сих пор считались невозможными, нелегальными, противоестественными и вообще "предательством национальных интересов".