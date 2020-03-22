Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard. По словам Баллина, российские службы безопасности и контроля действуют более решительно, чем в европейских странах.

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Технологии Microsoft показала новую Windows 10 Видео с презентацией операционной системы Windows 10 опубликовал в своем Instagram топ-менеджер Microsoft Панос Панай.

Происшествия Названа причина ДТП в Тамбовской области По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Экономика ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.

Космос NASA выбрало финалистов программы Explorers В этом году NASA пока что объявило финалистов в двух из этих категорий — SMEX и MO. Победители будут выбраны в 2021 году, а запуск миссий с ними ожидается в 2025-м.

Общество В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Общество Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.

Экономика Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.

Общество Собянин заявил об отсутствии проблем с продовольствием в Москве Проблем с продовольствием в Москве нет, на складах имеется достаточно продуктов, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".