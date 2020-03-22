Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard. По словам Баллина, российские службы безопасности и контроля действуют более решительно, чем в европейских странах.
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Немецкий журналист высоко оценил действия России в борьбе с COVID-2019

Вести.Ru01:15

В Германии оценили меры России по борьбе с COVID-19

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В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

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Немецкий журналист оценил меры России по борьбе с коронавирусом

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Немецкий журналист оценил меры РФ по борьбе с коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 22:17

Немецкий журналист оценил меры России по борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:18
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Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
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Видео с презентацией операционной системы Windows 10 опубликовал в своем Instagram топ-менеджер Microsoft Панос Панай.
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По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
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"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
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Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
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Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
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Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
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Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
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Lenta.ru вчера в 23:02
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ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
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На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
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День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

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От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

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РБК вчера в 17:59
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РЕН ТВ 20 марта в 10:01
Общество

В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

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Москва 24 вчера в 12:24
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Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
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Общество

Собянин заявил об отсутствии проблем с продовольствием в Москве

Проблем с продовольствием в Москве нет, на складах имеется достаточно продуктов, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
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Сын Яковлевой вновь сделал татуировки на лице

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Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу

Обвал на рынках нефти и проблемы сланцевых компаний в США принуждают как американских политиков, так и нефтяные компании страны к поиску необычных решений, некоторые из которых до сих пор считались невозможными, нелегальными, противоестественными и вообще "предательством национальных интересов".
РИА Новости 01:00
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