Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard. По словам Баллина, российские службы безопасности и контроля действуют более решительно, чем в европейских странах.
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Немецкий журналист высоко оценил действия России в борьбе с COVID-2019

Вести.Ru01:15

В Германии оценили меры России по борьбе с COVID-19

RT на русскомвчера в 23:20

Немецкий журналист оценил меры России по борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:18

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:36

Немецкий журналист оценил меры России по борьбе с коронавирусом

Известиявчера в 21:16

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

URA.Ruвчера в 21:04

Немецкий журналист оценил меры РФ по борьбе с коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 22:17
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Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Футбол

Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус

Хавбек «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Vprognoze.ru 06:54
Политика

Bild заявил о «немыслимом скандале» в Германии из-за Лаврова

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием, что, по мнению германского таблоида Bild, является «немыслимым скандалом».
Взгляд.ру 07:58
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Единоборства

UFC официально подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится

Metaratings 05:02
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общественное телевидение России 07:32
Общество

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Футбол

«Русскому Месси» Денису Давыдову исполнилось 25 лет

Сегодня отмечает 25-й день рождения российский форвард софийского ЦСКА Денис Давыдов.
Спорт-Экспресс 02:51
Политика

Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.
Ruposters.ru вчера в 10:00
Общество

В ИКЦ опровергли сообщение о возможном введении в России жесткого карантина

В информационно-коммуникационном центре (ИКЦ) опровергли сообщения, что власти России склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина.
BFM.ru 06:50
Происшествия

Нападение пассажирки на таксиста в Тюмени попало на видео

РИА Новости 05:19
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Газета.Ru 08:59
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Здоровье

Минздрав опубликовал рекомендации для онкобольных пациентов

Уточняется, что рекомендации относятся к пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований.
РИА Новости 07:15
Общество

Оперативный штаб опроверг информацию об ужесточении карантина в России

«Предпринимаемый комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — заявили в оперштабе.
Ньюс-НН 09:00
Политика

Явка на выборах президента Абхазии составила 43,29%

РИА Новости 08:30
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Политика

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Голос Правды 19 марта в 04:59
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой высказался по отношению к ее бывшему возлюбленному

В эфире программы «Ты не поверишь!» отец Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, заявил, что вопрос с квартирой его дочери по-прежнему не решен.
Bimru.ru вчера в 11:28
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
РИА Новости 06:24
Космос

Приближающийся к Земле астероид показали на видео

Астрономы из проекта Vitrual Telescope показали на видео крупный астероид (52768) 1998 OR2, который приближается к Земле, сообщает портал Space.com.
ФАН 04:54
Общество

В Германии восхитились пришедшей в супермаркет Меркель

Lenta.ru 07:00
Футбол

Прогноз на матч «Белшина» – «Минск»: кто победит

Прогноз на матч «Белшина» - «Минск» «Минск» имеет вполне солидный по меркам чемпионата Беларуси состав, поэтому ставку наверняка будет делать на финиш в верхней части турнирной таблицы.
LiveResult.Ru вчера в 15:51
Армия и оружие

Россия направит в Италию бригады военных вирусологов и медоборудование

Минобороны сообщило, что Россия готова доставить в Италию восемь бригад военных вирусологов с медоборудованием.
Дождь 04:06
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Финансы

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте.
Газета.Ru 20 марта в 08:33
Музыка

Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни Uno группы Little Big.
Известия 00:39
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