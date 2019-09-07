Политика
ИзвестияВ Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
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Политика
Стали известны имена россиян, которых Украина везет на обмен
Ранее сообщалось, что стали известны условия освобождения украинских моряков.
Газета.Ru 04:51
Политика
Самолет с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву
В Москве приземлился самолет с освобожденными Украиной россиянами на борту.
Комсомольская правда 06:29
Общество
На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
Экономика
Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Теннис
В финале US Open встретятся Медведев и Надаль
Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Российская газета 00:22
Гаджеты
Разумный компьютер. Шесть новейших конфигураций на любой вкус и кошелек
Друзья, последние три месяца вышли настолько жаркими, что мы взяли небольшую паузу по разумному компьютеру, чтобы и новинки в продаже дождаться, да и вообще разобраться во всем этом хитросплетении третьих Ryzen, обрезанных Intel и, конечно же, AMD Navi и NVIDIA Super.
Игромания.ру 06:00
Политика
Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт
На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа
Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
Телепрограмма вчера в 11:25
Футбол
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Шотландии
Пресс-служба сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) показала все, что осталось за кадром.
Спорт-Экспресс 05:02
Общество
Дочь принца Уильяма пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси.
Телеканал 360° 05 сентября в 14:16
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Энергетика
Правительство одобрило новые стимулы для НПЗ
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак поручили Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС в срок до 16 сентября представить в правительство законопроект о дополнительных стимулирующих мерах для развития нефтеперерабатывающей отрасли в стране, говорится в протоколе совещания, на котором были даны поручения, документ имеется в распоряжении ТАСС.
ТАСС вчера в 07:31
Футбол
Роналду стал самым быстрым нападающим серии А
Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Sportbox.RU 05:50
Здоровье
В Тюменском районе откроются новый дом культуры и поликлиника
Недавно глава Тюменского района Светлана Иванова посмотрела как идут строительные работы.
КП - Тюмень 04:16
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Политика
Россия и Украина в эти минуты обмениваются заключенными
По словам журналистов, которые работали на месте событий, в автобусах находились украинские заключенные.
Эхо Москвы 04:30
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Политика
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Экономика
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 05:33
Политика
Сирийцы воспринимают Россию как друга
Посетители международной ярмарки в Дамаске поделились со специальным корреспондентом ФАН мнением о действиях России в Сирии.
Политика Сегодня 06:04
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Kinonews.ru вчера в 13:50
Политика
Конгресс США предложил ввести санкции против России из-за митингов
Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и Майкл Маккол призвали американского президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении российских властей за «нарушения прав человека» во время несанкционированных митингов в Москве.
Известия 05 сентября в 12:30
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
Вице-президент «Слована» оштрафован за нацистское приветствие
Суд в Словакии оштрафовал вице-президента братиславского футбольного клуба "Слован" Ивана Кмотрика на 5 тысяч евро за неподобающее поведение после матча, сообщает АП.
РИА Новости 05:48
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Футбол
Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву
28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.
Газета.Ru 05:47
Политика
Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна»
Французский лидер призывал пересмотреть отношения с Москвой, без которой невозможно обеспечить безопасность в Европе, а также заявлял о завершении эпохи западного доминирования в мире на фоне укрепления Китая и России.
Известия 06:20