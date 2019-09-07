Политика
ИзвестияВ Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:13, Вашингтон
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru 17:36
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Футбол
Кипр и Казахстан сыграли вничью, Белоруссия одолела Эстонию
В отброчном матче Евро-2020 команды Кипра и Казахстана сыграли вничью — 1:1. Напомним, что эти комнады выступают в одной группе с командой России.
Спорт-Экспресс 13:58
Авто
В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер
Автоновости дня 07:51
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Космос
Солнце заморозит жизнь на Земле
Международная группа ученых считает, что Солнце превратится в своеобразную Луну через 5 млрд лет.
Свободная Пресса 15:22
Политика
Болтон исключил смягчение антииранских санкций
4 сентября Минфин США объявил о расширении санкций против Тегерана.
РБК 22:15
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru 17:31
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Экономика
Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков
Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что правительство РФ выделило 16 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков на завершение строительства проблемных объектов в 37 регионах "Мы до конца года выберем объекты с одним-тремя домами, у которых стройка остановилась с 2012-2013 годов", - пояснил он.
Интерфакс 10:15
Финансы
Сыграет ли ставка юаня на свободу?
Китайские власти отменили привязку юаня к доллару в 2005 г. И после временной повторной привязки во время мирового финансового кризиса 2008 г. Китай принял в 2010 г. режим валютного курса с возможностью его корректировки, как его назвал МВФ.
Вести.Финанс 16:42
Здоровье
Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем
Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
ТАСС 00:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа
Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
Телепрограмма 11:25
Авто
В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы
На АвтоВАЗе выпустили приказ, согласованный профсоюзом предприятия, о работе по субботам в сентябре 2019 года.
Коммерсантъ Самара 11:52
Единоборства
Нурмагомедов взвесился перед боем с Порье
Напомним, что в начале недели Нурмагомедов весил 76 кг.
Замана 03:43
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Футбол
Мексика разгромила США, американцы не реализовали пенальти
Сборная Мексики в товарищеском матче разгромила команду США — 3:0. Встреча состоялась в Нью-Джерси.
Спорт-Экспресс 23:04
Авто
Сдохла батарея в видеорегистраторе — вот бюджетное решение
Встроенный аккумулятор видеорегистратора при многократных зарядках довольно быстро «кончается», а мертвая батарея от бортовой сети автомобиля уже не заряжается.
За рулем 23:06
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Авто
В ОАЭ представили особый BMW M760Li xDrive Atlantis Blue
Стильный цвет кузова Atlantis Blue творит чудеса на величественном седане, а также отвлекает нас от огромной глянцевой решетки.
32CARS.ru 05:23
Кино
Уилл Смит вернулся в проект «Гениальность»
Культуромания 15:38
Армия и оружие
В Волгоградской области танкисты опустились под воду на 5 метров
Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа, прибывшие из Ставропольского края на полигон Прудбой в Волгоградской области, выполнили вождение танков под водой, сообщают «Городские Вести» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
ИА Городские вести. Волгоград 04:45
Происшествия
Басманный суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова
Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Интерфакс 08:59
Хоккей
«Локомотив» дома уступил «Торпедо»
«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
LiveSport.ru 14:38
Общество
Развожаев отменил закупку общественных туалетов за 43 млн рублей
Михаил Развожаев отменил закупку общественных городских туалетов по космическим ценам.
Независимое телевидение Севастополя 13:16