Политика

ИзвестияИзвестияВ Германии оценили последствия от ответных санкций России

Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
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Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России

РИА Новости21:54

В Германии заявили о серьёзном ущербе от ответных санкций России

RT на русском20:38

Немецкий политик оценил последствия российских контрсанкций

РЕН ТВ22:38

В Германии пожаловались на российские санкции

Lenta.ru20:46

В Германии пожаловались на ответные санкции России

URA.Ru21:45

Политик из Германии заявил об ущербе от действия российских контрсанкций

РБК22:58

Немецкий политик оценил последствия от ответных санкций России

Газета.Ru20:26
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Транспорт

МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru 17:36
Происшествия

Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом

РИА Новости 14:27
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Футбол

Кипр и Казахстан сыграли вничью, Белоруссия одолела Эстонию

В отброчном матче Евро-2020 команды Кипра и Казахстана сыграли вничью — 1:1. Напомним, что эти комнады выступают в одной группе с командой России.
Спорт-Экспресс 13:58
Авто

В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер

Автоновости дня 07:51
Происшествия

Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы

В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Происшествия

Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет

РБК 14:03
Космос

Солнце заморозит жизнь на Земле

Международная группа ученых считает, что Солнце превратится в своеобразную Луну через 5 млрд лет.
Свободная Пресса 15:22
Политика

Болтон исключил смягчение антииранских санкций

4 сентября Минфин США объявил о расширении санкций против Тегерана.
РБК 22:15
Космос

Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем

Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru 17:31
Общество

Гордон публично «закрыл рот» Барановской

Газета.Ru 11:06
Футбол

Кадыров снова позвал Кокорина и Мамаева играть за «Ахмат»

Инфо24 13:58
Экономика

Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что правительство РФ выделило 16 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков на завершение строительства проблемных объектов в 37 регионах "Мы до конца года выберем объекты с одним-тремя домами, у которых стройка остановилась с 2012-2013 годов", - пояснил он.
Интерфакс 10:15
Финансы

Сыграет ли ставка юаня на свободу?

Китайские власти отменили привязку юаня к доллару в 2005 г. И после временной повторной привязки во время мирового финансового кризиса 2008 г. Китай принял в 2010 г. режим валютного курса с возможностью его корректировки, как его назвал МВФ.
Вести.Финанс 16:42
Здоровье

Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем

Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
ТАСС 00:11
Шоу-бизнес

Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа

Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
Телепрограмма 11:25
Авто

В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы

На АвтоВАЗе выпустили приказ, согласованный профсоюзом предприятия, о работе по субботам в сентябре 2019 года.
Коммерсантъ Самара 11:52
Единоборства

Нурмагомедов взвесился перед боем с Порье

Напомним, что в начале недели Нурмагомедов весил 76 кг.
Замана 03:43
Футбол

Шотландия — Россия 1:2

Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Футбол

Мексика разгромила США, американцы не реализовали пенальти

Сборная Мексики в товарищеском матче разгромила команду США — 3:0. Встреча состоялась в Нью-Джерси.
Спорт-Экспресс 23:04
Авто

Сдохла батарея в видеорегистраторе — вот бюджетное решение

Встроенный аккумулятор видеорегистратора при многократных зарядках довольно быстро «кончается», а мертвая батарея от бортовой сети автомобиля уже не заряжается.
За рулем 23:06
Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Происшествия

В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике

Известия 17:41
Авто

В ОАЭ представили особый BMW M760Li xDrive Atlantis Blue

Стильный цвет кузова Atlantis Blue творит чудеса на величественном седане, а также отвлекает нас от огромной глянцевой решетки.
32CARS.ru 05:23
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Уилл Смит вернулся в проект «Гениальность»

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Космос

Open Lunar собирается построить на Луне независимую коммуну

Хайтек+ 10:08
Армия и оружие

В Волгоградской области танкисты опустились под воду на 5 метров

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа, прибывшие из Ставропольского края на полигон Прудбой в Волгоградской области, выполнили вождение танков под водой, сообщают «Городские Вести» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
ИА Городские вести. Волгоград 04:45
Происшествия

Басманный суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова

Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Интерфакс 08:59
Хоккей

«Локомотив» дома уступил «Торпедо»

«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
LiveSport.ru 14:38
Общество

Развожаев отменил закупку общественных туалетов за 43 млн рублей

Михаил Развожаев отменил закупку общественных городских туалетов по космическим ценам.
Независимое телевидение Севастополя 13:16
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