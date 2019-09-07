Политика
Российская газетаВ Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг. По словам политика, важно поддерживать диалог с Россией.
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Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Футбол
Рэшфорд о расизме: «Ситуация скорее ухудшается»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался относительно расизма.
Sports.ru вчера в 15:08
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Происшествия
С пилотов столкнувшихся Су-34 захотели взять деньги на ремонт
Lenta.ru вчера в 09:35
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно
Иранская береговая охрана задержала в районе Персидского залива судно, заподозренное в контрабанде топлива.
Известия 05:08
Космос
В ЦПК подтвердили готовность экипажа к полету на МКС в конце сентября
Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила готовность к полету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра.
РИА Новости 05 сентября в 03:03
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Оппозиция Грузии призвала власти подготовиться к диалогу с Москвой
"Альянс патриотов Грузии" выступает за диалог с РФ и считает, что лишь переговоры помогут нормализации отношений между двумя странами.
ТАСС 03:36
Наука
В России создали список «уроков будущего» для школ
В список включены девять предметов — робототехника, программирование/кодирование, киберспорт, VR-архитектура и web-дизайн, квантовые технологии, основы цифровой грамотности, архитектура искусственного интеллекта, анализ и работа с большими данными и теория решения изобретательских задач.
Невские Новости 04:56
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
РБК вчера в 23:01
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Известия вчера в 18:20
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Политика
Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт
На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Экономика
В России одобрили досрочное получение пенсии
Как сообщает otvprim.ru, Правительство РФ одобрило законопроект, который дает право на досрочное получение пенсии.
Независимый публицист 05 сентября в 23:09
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Авто
Назван ТОП-5 крутых внедорожников 90-х годов
«Автоновости дня» решили вспомнить ТОП-5 крутых внедорожников их 90-х, многие их которых не утратили актуальности и сегодня.
Автоновости дня 01:00
Политика
В Италии по запросу США задержали российского топ-менеджера
В Неаполе по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
БИЗНЕС Online 05 сентября в 16:54
Фигурное катание
Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой
В женском одиночном катании восемь фигуристок разбиты на две разминки, причем в первой выступят чемпионка Европы Софья Самодурова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова.
Советский спорт 04:03
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Армия и оружие
Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
RT на русском 05:15
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла опекуна будущей дочери на случай своей смерти
Читайте материал: "Божена Рынска объявила скорое рождение дочери от покойного Малашенко"
Московский Комсомолец 04:27