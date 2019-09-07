Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии оценили последствия от ответных санкций России

Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг. По словам политика, важно поддерживать диалог с Россией.
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URA.Ruвчера в 21:45

Политик из Германии заявил об ущербе от действия российских контрсанкций

РБКвчера в 22:58
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