Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг. По словам политика, важно поддерживать диалог с Россией.

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

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