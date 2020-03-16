Музыка

РБКРБКВ Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

Баллин сравнил ценность «Евровидения» для России с Чемпионатом Европы для Германии. И не исключил победы LIttle Big 16 мая, если конкурс не отменят из-за коронавируса. О том, что LIttle Big будет представлять Россию на «Евровидении» с песней Uno стало известно 2 марта.
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В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Lenta.ruвчера в 23:04

В Германии оценили шансы группы Little Big на победу в Евровидении

Комсомольская правдавчера в 22:50

Handelsblatt: от пафоса к сатире — Россия может победить на Евровидении

Красная веснавчера в 14:51

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на «Евровидении»

Известиявчера в 20:58

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на «Евровидении-2020»

Аргументы и Фактывчера в 20:10

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении

РИА Новостивчера в 19:15

В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

РБКвчера в 21:24
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Общество

В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек

"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 20:49
Хоккей

Бобровский пожертвует $100 тысяч работникам арены «Флориды»

Сергей Бобровский, видя пожертвования игроков НБА, пообещал выделить 100 тысяч долларов на зарплату работникам арены, которые лишились мест из-за вынужденной паузы в НХЛ.
Нева Спорт 14 марта в 02:37
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
REGNUM вчера в 09:47
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Технологии

В США собрались провести первое испытание вакцины от коронавируса

Первый участник клинических испытаний вакцины для защиты от коронавируса сможет получить экспериментальную дозу 16 марта, информирует источник в правительстве.
Московский Комсомолец вчера в 23:53
Политика

Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:41
Политика

Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы вчера в 22:04
Политика

В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

Вести.Ru вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Армия и оружие

Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии

Военное дело вчера в 12:07
Происшествия

В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки

Российская газета вчера в 10:22
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета 14 марта в 23:53
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Общество

Посольство России в США приостановило прием граждан из-за коронавируса

"С 16 марта 2020 г. приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - сказано в посте.
Газета.Ru вчера в 22:23
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика

Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

О доходах топ-менеджеров Президент России Владимир Путин заявил, что его коробят размеры зарплат топ-менеджеров в госкорпорациях.
Газета.Ru 13 марта в 04:07
Общество

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru вчера в 10:02
Экономика

Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд

Зачем регионам новые контейнеры "На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.", — сказал представитель Минприроды.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета вчера в 10:45
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность в Италии от коронавируса

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила риск смертельного исхода при заражении коронавирусом возрастным фактором.
Live24 вчера в 05:05
Технологии

Томские ученые создали отопительную газовую станцию нового поколения

Faktom вчера в 10:51
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Футбол

УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года

Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.
Sport.ru вчера в 17:14
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости 14 марта в 07:37
Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известия вчера в 21:38
Общество

МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», созданное для развития навигационно-информационной деятельности, попросило приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России.
РБК 00:03
Здоровье

В США допустили вторую волну коронавируса в Китае

Вашингтон, 15 марта 2020, 20:56 — REGNUM В случае отмены карантина и открытия границ Китай может столкнуться с повторной вспышкой коронавируса.
REGNUM вчера в 13:56
Общество

Глава СКР просит завести уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешить возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского облсуда Инны Петруниной.
Kursk.com вчера в 11:36
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Российский музыкальный коллектив
Российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Группа представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
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