Музыка
News.ruШансы Little Big на Евровидении оценили в Германии
Россия всегда с большим пафосом и слишком серьёзно относилась к Евровидению. Однако выбор группы Little Big в качестве участника конкурса показывает «абсолютную смену стиля». Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.
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ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
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Сыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
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В Гонконге начинаются клинические испытания препарата от коронавируса
Медики в Гонконге приступают к клиническим испытаниям экспериментального препарата "Ремдесивир" (Remdesivir), который считается потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
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Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Астероид-гору 1998 OR2 обнаружили летом 1998 года — в то время он уже находился в Солнечной системе и направлялся к Земле.
Общество
На матче РПЛ болельщики вывесили баннер, посвященный Терешковой
Фото: Кадр из трансляции телеканала "Матч Премьер" На матче 22-го тура РПЛ, в котором тульский "Арсенал" принимал казанский "Рубин", был вывешен баннер с обращением в адрес первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Общество
Роспотребнадзор: наличные деньги могут быть каналом передачи COVID-19
Наличные денежные средства теоретически могут быть каналом передачи коронавирусной инфекции COVID-19, предупредили в Роспотребнадзоре со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Общество
Российские торговые сети создают запас продуктов
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
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Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и СМИ.
Политика
Россия закрывает границу с Белоруссией
Принято решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей - Мишустин.
Футбол
ЦСКА и «Уфа» сыграли в Москве почти без болельщиков из-за коронавируса
ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью 0:0 сегодня в Москве в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
Кино
85 лет назад родился Сергей Юрский
16 марта 1935 года в Ленинграде родился актёр и режиссёр театра и кино Сергей Юрский.
Общество
«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.
Футбол
Аршавин нашел причину неудач ЦСКА
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин нашел причину неудач столичного ЦСКА в последних матчах.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Общество
Более 500 человек в Новосибирской области отправили на карантин
Новосибирск, 16 марта 2020, 08:30 — REGNUM Под наблюдением врачей в Новосибирский области из-за распространения коронавируса находятся 543 человека.
Общество
Минтруд упростит процедуру назначения социальных выплат
В ходе выездного совещания по нацпроекту "Демография" и "дорожной карте" по оптимизации предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет министр заявил, что во всех регионах России будет обеспечена возможность для упрощения процедуры назначения социальных выплат.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Общество
Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России
Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»
Экономика
В России могут разработать «цифровой» налог
Эксперты ЦСР опасаются, что страны могут не прийти к единому решению или предложения ОЭСР останутся рекомендациями для бизнеса, но тогда пострадают российский бюджет и компании, которым приходится платить налоги с оказываемых в России услуг.
Общество
В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса
Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса
Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса.
Общество
ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса
По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.
Общество
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко
За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.