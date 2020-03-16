Музыка

News.ruNews.ruШансы Little Big на Евровидении оценили в Германии

Россия всегда с большим пафосом и слишком серьёзно относилась к Евровидению. Однако выбор группы Little Big в качестве участника конкурса показывает «абсолютную смену стиля». Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.
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В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

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В Германии оценили шансы группы Little Big на победу в Евровидении

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Handelsblatt: от пафоса к сатире — Россия может победить на Евровидении

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В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

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