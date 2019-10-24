Политика
ФедералПрессВ Германии оценили ущерб от антироссийских санкций
«По инициативе нашей фракции рассматривается вопрос о возмещении ущерба малым и средним предприятиям, который они понесли в результате санкционной политики», – сказал Гердт. Политик также отметил, что его партия добивается и пересмотра политики в отношении России, в частности отмены санкций.
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с чего всё началось
За годы действия европейских санкций в отношении РФ немецкие предприятия потеряли более $100 млрд. Об этом «Известиям» заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.Известиявчера в 17:01
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Депутат Бундестага рассказал о потерях Германии от антироссийских санкций
Московский Комсомолецвчера в 19:16
В Берлине антироссийские санкции назвали помехой для урегулирования конфликта на Донбассе
Новостной фронтвчера в 05:08
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Космос
Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo
AstroNews.ru вчера в 13:13
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv вчера в 05:52
Армия и оружие
«Авиастар-СП» передал на летные испытания очередной самолёт Ил-76МД-90А
В настоящее время специалисты летно-испытательной станции предприятия ведут отработку топливной системы нового воздушного судна.
Медиа 73 вчера в 09:36
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Экономика
Акции Twitter на предторгах упали на 20%
Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.
Газета.Ru 08:43
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Происшествия
В Архангельске убили мать шестерых детей
Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
РИА Новости 06:13
Наука
Ученые рассказали о «бутылочном горлышке» при обработке изображений человеческим мозгом
Оказалось, что сбой в визуальной обработке происходит, если задняя часть мозга стимулируется вторым изображением до того, как завершается обратная связь и цикл обратной связи, необходимый для успешного осознания первого изображения.
Naked Science 07:36
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Экономика
Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян
Ранее Минэкономразвития обещало рост реальных доходов во втором полугодии на 1%. Оценка Росстата по третьему кварталу позволит выйти на прогнозируемые значения годового показателя реальных доходов населения, если в четвертом квартале показатель вновь не уйдет в минус.
РБК 22 октября в 17:00
Политика
Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами
Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику, когда кандидаты от «Единой России» идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Армия и оружие
Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани
Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.
РБК 04:13
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
RT на русском 06:55
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» в четверг к 12.20 мск подорожали до 43,2 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Ведомости 07:17
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
REGNUM вчера в 08:19
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Экономика
Россия предложила Всемирному банку исправить рейтинг Doing Business
Россия предложила усовершенствовать методику ранжирования, заявил ТАСС исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин.
РБК 08:40
Футбол
Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА
Футбольная сборная России поднялась на пять позиций среди национальных команд в рейтинге ФИФА, сообщило издание «Свободная пресса».
Телеканал 360° 08:08
Финансы
Учетная ставка Нацбанка на Украине понижена до 15,5%
Национальный банк Украины объявил о понижении учетной ставки на 1% процентный пункт — с 16,5% до 15,5%.
REGNUM 07:20
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Минобороны России сообщило, что при приближении к российским границам бомбардировщик ВВС США был встречен истребителем ВКС РФ Су-27.
Государственные Вести вчера в 09:22
Энергетика
Сечин раскритиковал политику США в нефтяной отрасли
Если раньше было принято говорить, что на мировом рынке нефти действуют три «регулятора» – Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке складывается такая тенденция, что, возможно, мы будем говорить об одном регуляторе – США, и это нужно воспринимать как данность, сказал Игорь Сечин.
Ведомости 05:49
Экономика
Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году
Первый вице-премьер России, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году зарплаты сотрудников бюджетных организаций вырастут на 7%. Заявление было сделано в эфире Первого канала.
Телеканал 360° 22 октября в 15:31
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16