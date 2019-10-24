За годы действия европейских санкций в отношении РФ немецкие предприятия потеряли более $100 млрд. Об этом «Известиям» заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.

с чего всё началось

«По инициативе нашей фракции рассматривается вопрос о возмещении ущерба малым и средним предприятиям, который они понесли в результате санкционной политики», – сказал Гердт. Политик также отметил, что его партия добивается и пересмотра политики в отношении России, в частности отмены санкций.

В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций

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