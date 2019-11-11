Политика
Российская газетаВ Германии оценили ущерб от антироссийских санкций
Из-за ограничительных мер в отношении России серьезно пострадала экономика восточной части Германии, прежде всего компании, работающие с Россией. Об этом заявил депутат бундестага Антон Фризен. По его словам антироссийские санкции привели к существенным потерям и даже банкротству предприятий.
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В бундестаге рассказали о проблемах востока ФРГ из-за санкций против России
RT на русскомвчера в 23:55
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика
МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии
"Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота", - говорится в сообщении.
Гаджеты
Huawei представила nova 5T с пятью фотомодулями
Смартфон получил технологию семантической сегментации и оптимизации изображения на основе искусственного интеллекта, которая в сочетании с 48 МП (f/1.8) модулем высокого разрешения, 16 МП (f/2.2) широкоугольным модулем, 2 МП (f/2.4) макромодулем и 2 МП (f/2.4) модулем для определения глубины сцены, должна давать точное и детализированное воспроизведение картинки при различных условиях освещения.
Хоккей
Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
Происшествия
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На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.
Политика
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Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Общество
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Политика
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Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
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В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
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Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление
Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.
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Xiaomi готовит сразу два смартфона с экранами нового поколения
Ранее фанаты только ожидали анонса смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 4, однако официальной информации от самой компании не поступало.
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Кино
«Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат на выходных
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Экономика
Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
Происшествия
В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
Происшествия
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В Алексине полицейский-стажер застрелил мужчину По неофициальной информации, еще один человек был ранен.
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Ладу Дэнс раскритиковали за чрезмерную пластику
По мнению фанатов, певица прибегла к пластике или уколам красоты. 53-летняя Лада Дэнс все реже появляется на публике.
Авто
В России сертифицировали две модели Opel
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В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.