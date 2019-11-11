Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии оценили ущерб от антироссийских санкций

Из-за ограничительных мер в отношении России серьезно пострадала экономика восточной части Германии, прежде всего компании, работающие с Россией. Об этом заявил депутат бундестага Антон Фризен. По его словам антироссийские санкции привели к существенным потерям и даже банкротству предприятий.
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В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций

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