Из-за ограничительных мер в отношении России серьезно пострадала экономика восточной части Германии, прежде всего компании, работающие с Россией. Об этом заявил депутат бундестага Антон Фризен. По его словам антироссийские санкции привели к существенным потерям и даже банкротству предприятий.

В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций

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