Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен рассказал о негативных последствиях антироссийских санкций для немецких предпринимателей. По его словам, ограничительные меры в отношении России стали причиной банкротства некоторых немецких предпринимателей.

В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций

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