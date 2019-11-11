Политика
ФАНВ Германии оценили ущерб от антироссийских санкций
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен рассказал о негативных последствиях антироссийских санкций для немецких предпринимателей. По его словам, ограничительные меры в отношении России стали причиной банкротства некоторых немецких предпринимателей.
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В бундестаге рассказали о проблемах востока ФРГ из-за санкций против России
RT на русскомвчера в 23:55
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Футбол
Неймар поддержал подвергнувшихся расизму игроков «Шахтера»
Матч 14-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" по футболу был прерван из-за расистского скандала.
Газета.Ru 02:13
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Общество
Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться
В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.
REGNUM 02:04
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.
Popcornnews.ru 01:00
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, находится в шоковом состоянии.
РБК вчера в 17:03
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Авто
Land Rover анонсировал совершенно новый Range Rover Crossover
Британский автопроизводитель выпустит совершенно новый Range Rover Crossover в 2021 году.
SpeedMe вчера в 12:50
Армия и оружие
Появилось видео отработки штурмовиками Су-25СМ авиаудара на Кавказе
Минобороны РФ опубликовало видео отработки удара по командному пункту условного противника штурмовиками Су-25СМ Южного военного округа.
Известия вчера в 21:46
Технологии
Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк
Журналистская правда 08 ноября в 04:00
Армия и оружие
В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК
Основной конкурент автомата Калашникова - винтовки, созданные на базе американской схемы AR, - в жарких странах "клинит" после отстрела 3-4 магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:49
Армия и оружие
Британский генерал: Россия способна начать Третью мировую войну
Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер считает, что Москва может «случайно» начать третью мировую войну.
Военное обозрение 01:29
Спорт
Елистратов одержал победу на этапе Кубка мира в Канаде
Спорт-Экспресс вчера в 17:08
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
Из отчетности "Рособоронэкспорта" не ясно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним млрд руб. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — «Дом.РФ», который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Экономика
«Bitcoin опередит золото». Когда монета будет стоить $500 000
Предприниматель добавил, что с момента появления актива прошло только два халвинга, в ближайшие 10 лет их будет три, а уже к следующему году ежедневный объем эмиссии криптовалюты составит около 255 BTC, годовая инфляция — менее 0,5%. Ли считает, что главная цифровая монета дефицитнее золота.
РБК 02:14
Фигурное катание
Загитова рассказала о намерении открыть японский ресторан
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что в будущем хочет заняться ресторанным бизнесом.
Вечерняя Москва вчера в 11:37
Происшествия
Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве
Rusvesna.su 00:57
Культура
Шнуров не исключил замену солиста группы «Ленинград»
Аргументы и Факты 01:30
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Гаджеты
Стали известны лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Эксперты назвали смартфоны и другие лучшие товары на распродаже AliExpress, начавшейся на сайте в 11:00 11 ноября, сообщает «Ридус».
UfacityNews.ru 01:07
Шоу-бизнес
Суд не расторг брак Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова
Сегодняшнее заседание суда могло поставить точку в громком разводе известной певицы Лолиты и ее пятого мужа спортсмена Дмитрия Иванова.
МонаВиста 08 ноября в 10:36
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Здоровье
Названы продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Загустевание крови и сгустки в сосудах человека является серьезной проблемой, которая грозит тромбозом и другими тяжелыми последствиями.
Уфимские Заметки вчера в 22:08