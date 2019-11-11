Политика

ФАНФАНВ Германии оценили ущерб от антироссийских санкций

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен рассказал о негативных последствиях антироссийских санкций для немецких предпринимателей. По его словам, ограничительные меры в отношении России стали причиной банкротства некоторых немецких предпринимателей.
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В Германии оценили ущерб от антироссийских санкций

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Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве

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Загустевание крови и сгустки в сосудах человека является серьезной проблемой, которая грозит тромбозом и другими тяжелыми последствиями.
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