В Германии оценили ущерб отказа от «Северного потока-2»
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"Полная потеря инвестиций, вложенных в оба трубопровода, может привести к многомиллиардным убыткам для отдельных европейских компаний и стоила бы рабочих мест в восточной Германии", - сказал Хермес.В источнике
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