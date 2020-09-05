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В Германии оценили ущерб отказа от «Северного потока-2»

"Полная потеря инвестиций, вложенных в оба трубопровода, может привести к многомиллиардным убыткам для отдельных европейских компаний и стоила бы рабочих мест в восточной Германии", - сказал Хермес.В источнике
С чего всё началось
Отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро в случае приостановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток- 2». Об этом сообщил
 глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.
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