"Полная потеря инвестиций, вложенных в оба трубопровода, может привести к многомиллиардным убыткам для отдельных европейских компаний и стоила бы рабочих мест в восточной Германии", - сказал Хермес.

С чего всё началось Отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро в случае приостановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток- 2». Об этом сообщил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau. РБК 03:02