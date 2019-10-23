Политика
Российская газетаВ Германии оценили в 100 млрд долларов ущерб от антироссийских санкций
В Германии оценили ущерб от антироссийской санкционной политики. Немецкие предприятия за период действия ограничительных мер потеряли около 100 миллиардов долларов.
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с чего всё началось
За годы действия европейских санкций в отношении РФ немецкие предприятия потеряли более $100 млрд. Об этом «Известиям» заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.Известиявчера в 17:01
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Депутат Бундестага рассказал о потерях Германии от антироссийских санкций
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