Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии оценили в 100 млрд долларов ущерб от антироссийских санкций

В Германии оценили ущерб от антироссийской санкционной политики. Немецкие предприятия за период действия ограничительных мер потеряли около 100 миллиардов долларов.
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Потеря потерь: ущерб ФРГ от санкций составил более $100 млрд

За годы действия европейских санкций в отношении РФ немецкие предприятия потеряли более $100 млрд. Об этом «Известиям» заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.
Известиявчера в 17:01

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Депутат Бундестага рассказал о потерях Германии от антироссийских санкций

Московский Комсомолецвчера в 19:16

Немецкий депутат заявил о потере $100 млрд из-за санкций против России

РБКвчера в 23:02

Немецкие депутаты рассказали о многомиллиардных потерях ФРГ от антироссийских санкций

URA.Ruвчера в 20:30

В Германии оценили в 100 млрд долларов ущерб от антироссийских санкций

Российская газета02:16

В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России

RT на русскомвчера в 18:38

Потеря потерь: ущерб ФРГ от санкций составил более $100 млрд

Известиявчера в 17:01

В Берлине антироссийские санкции назвали помехой для урегулирования конфликта на Донбассе

Новостной фронтвчера в 05:08
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Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Lenta.ru вчера в 01:39
Экономика

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
Армия и оружие

В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии

22 октября во время переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.
Известия 05:49
Происшествия

Грузия передала России хакера Сумбаева

Грузинские правоохранители на таможенно-пропускном пункте "Ларс" передали российским коллегам хакера Ярослава Сумбаева, тем самым процедура его экстрадиции на родину завершена.
ТАСС 05:55
Политика

Associated Press: Зеленский ощутил давление Трампа еще до инаугурации

По информации источников AP, Зеленский встретился со своими советниками для обсуждения положения в энергетической сфере, но основной темой встречи стали требования Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани в отношении расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
Подмосковье Сегодня 04:44
Политика

На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы

На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Общество

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания вчера в 10:23
Авто

Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce

В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.
Tvoe-avto.com вчера в 16:37
Политика

В МИДе объяснили письмо к Армении из-за срыва военного тендера

Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
РБК 05:07
Происшествия

Замерзшие в фуре 39 человек оказались нелегальными мигрантами

Оказалось, что все 39 мертвых человек были нелегальными мигрантами, которые любым способом хотели покинуть свою страну.
Регион online 01:01
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Культура

Новый клип Артура Пирожкова собрал полмиллиона просмотров за три часа

Новый клип Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, только за первые три часа после премьеры в Сети набрал более полумиллиона просмотров.
News.ru вчера в 17:47
Происшествия

Мосгорсуд сохранил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

РИА Новости 07:00
Происшествия

В Петербурге мама каталась с привязанным к велосипеду ребенком

Росбалт 04:07
Происшествия

Младенец умер на борту летевшего в Хабаровск самолета

ФАН вчера в 18:15
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Происшествия

Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Единоборства

Макгрегор подарил Путину бутылку виски

Телеканал 360° 05:47
Армия и оружие

Кремль назвал целью России вывод иностранных войск из Сирии

Только российские войска находятся в Сирии легитимно, так как были приглашены Дамаском. Это не относится к американцам, подчеркнул Песков.
Московский Комсомолец 05:41
Экономика

Оценка Росстатом доходов россиян вызвала сомнения у экономистов

Оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Коммерсантъ 22 октября в 20:11
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Происшествия

Около 300 человек эвакуировали из московского ТЦ из-за задымления

Известия 05:54
Политика

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
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На Украине зафиксирована вспышка дифтерии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
REGNUM вчера в 08:19
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости вчера в 06:16
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Общество

ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова

Сотрудники ФСИН получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом.
RT на русском 06:01
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