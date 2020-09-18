Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

В Германии оценили завершённость «Северного потока — 2» на уровне 97%

Берлин, 18 сентября 2020, 16:29 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» завершён на 97%, сообщила 18 сентября в бундестаге премьер-министр региона Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Шлезвиг. Трубы для газопровода "Северный поток — 2" © Nord Stream 2.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг на слушаниях по "Северному потоку — 2" в бундестаге оценила степень готовности трубопровода.
РИА Новости09:11
Подробнее о событии
Газета.Ru

Главы шести земель ФРГ приняли заявление в поддержку «Северного потока – 2»

Газета.Ru12:06
RT на русском

В Германии заявили о готовности «Северного потока — 2» на 97%

RT на русском10:00
Московский Комсомолец

Германия назвала степень готовности «Северного потока-2»

Московский Комсомолец08:28
РИА Новости

В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

РИА Новости09:11
News.ru

В бундестаге считают, что «Северный поток — 2» будет достроен

News.ru09:46
Говорит Москва

В Германии сообщили о готовности проекта «Северный поток - 2» на 97%

Говорит Москва08:30
Российская газета

Немецкий политик: «Северный поток - 2» готов на 97 процентов

Российская газета09:33

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
60

Варламов признан второй звездой матча «Айлендерс» с «Тампой»

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru01:05

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
3,9K

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
655

ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБК11:34

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатов "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ru00:55
955