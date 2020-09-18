В Германии оценили завершённость «Северного потока — 2» на уровне 97%
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В Германии оценили завершённость «Северного потока — 2» на уровне 97%
Берлин, 18 сентября 2020, 16:29 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» завершён на 97%, сообщила 18 сентября в бундестаге премьер-министр региона Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Шлезвиг. Трубы для газопровода "Северный поток — 2" © Nord Stream 2.В источнике
С чего всё началось
В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов
Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг на слушаниях по "Северному потоку — 2" в бундестаге оценила степень готовности трубопровода.
РИА Новости09:11
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