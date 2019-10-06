Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии опасаются нового миграционного кризиса

Власти Германии выражают обеспокоенность возможностью возникновения нового миграционного кризиса в Европе, аналогичного произошедшему в 2015 году. Об этом в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag сообщил нынешний министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Глава МВД Германии предупредил о новом миграционном кризисе

РБК07:08

В Германии предрекли новый мощный миграционный кризис

Взгляд.ру04:33

Глава МВД Германии опасается нового миграционного кризиса в Европе

Коммерсантъ05:55

В ФРГ опасаются более мощного миграционного кризиса, чем в 2015 году

РИА Новости04:33

В Германии опасаются мощного миграционного кризиса

Газета.Ru05:55

Глава МВД ФРГ опасается повторения миграционного кризиса

ТАСС04:30

В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса

RT на русском04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM 08:56
Политика

В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»

На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Общество

В Гидрометцентре рассказали об «октябрьском потеплении» в Москве

Вильфанд подчеркнул, что во второй половине недели москвичей ждёт «октябрьское потепление»: в четверг температура будет выше нормы на 1 °С, а в пятницу днём воздух может прогреться до +14 °С, что на 2 °С превысит климатическую норму.
RT на русском 09:18
Футбол

Фанаты «Зенита» в знак протеста покинули стадион во время матча

News.ru 07:00
Шоу-бизнес

Влад Топалов и Регина Тодоренко показали 10-месячного сына

Влад Топалов почему-то поздравил с днем рождения 10-месячного малыша. А Регина Тодоренко в Instagram призналась в любви к мужу и сыну.
Lisa.ru 05:00
Хоккей

Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер после года борьбы с раком

ВашГород.ру 00:03
Шоу-бизнес

Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст

Советский и российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву.
Росбалт вчера в 18:29
Гаджеты

Смартфоны Honor V30 и V30 Pro получат 60-мегапиксельные камеры

Как сообщается, разрешение главного датчика основной камеры в обоих случаях составит 60 Мп (в реальности, скорее, 64 Мп), но в Honor V30 камера будет тройной, а в Honor V30 Pro — с четырьмя модулями.
iXBT.com 08:07
Армия и оружие

В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата»

Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
Красная весна вчера в 19:17
Политика

Россия и Венесуэла могут выработать план сотрудничества на 10 лет

РФ и Венесуэла могут создать план сотрудничества на десять лет.
РЕН ТВ вчера в 18:39
Происшествия

Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Политика

Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе

Известия вчера в 17:02
Происшествия

Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус

Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Общество

Российский миллиардер пояснил, зачем высыпал на зрителей форума 20 тысяч долларов

BFM.ru 09:55
Политика

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

NewInform 09:25
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выходит замуж

В семье актрисы Любови Толкалиной ожидается счастливое событие: ее дочь от режиссера Егора Кончаловского – восемнадцатилетняя Мария - объявила о помолвке.
Суть событий вчера в 13:04
Волейбол

Сборная России победила Египет на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу одержала победу в матче с Египтом на Кубке мира в Японии.
Чемпионат 00:42
Авто

Названы российские цены BMW X5 M и X6 M

Новый X6 предлагается за 5,42-7,76 млн руб.
Авторамблер 04 октября в 05:20
Футбол

ЦСКА — Ростов 0:1 (1-й тайм)

Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры.
Спорт-Экспресс 09:05
Общество

Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге

Художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил свой арт-объект на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге.
Коммерсантъ 02:48
Футбол

«Шахтер» победил «Днепр-1» и выиграл 10-й матч из 10 в чемпионате Украины

Голы забили Жуниор Мораес (4-я минута) и Тайсон (83-я). "Шахтер" выиграл десятый матч из десяти в текущем чемпионате и лидирует с 30 очками.
РИА Новости 09:21
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие

Эрдоган: поручение Трампа по выводу войск США из Сирии не выполнили

Окружение президента США Дональда Трампа не выполнило его поручений по выводу американских войск из районов Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 08:57
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Культура

Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

РИА Новости 07:49
Политика

МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter

Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
РИА Новости 07:43
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты

Образ Долина дополнила ярким макияжем с подчеркнутыми ресницами. При этом видно, что певица похудела и хорошо «поработала над лицом».
Uznayvse.ru 07:17
Футбол

«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ

Футболисты московского "Локомотива" победили тульский "Арсенал" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и вышли на первое место в турнирной таблице.
РИА Новости 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хорст Зеехофер
Немецкий политик
Немецкий государственный и политический деятель, премьер-министр Баварии. Президент бундесрата. Министр здравоохранения и социальной защиты в 1992-1998 годах в правительстве Гельмута Коля.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное