Политика
Российская газетаВ Германии опасаются нового миграционного кризиса
Власти Германии выражают обеспокоенность возможностью возникновения нового миграционного кризиса в Европе, аналогичного произошедшему в 2015 году. Об этом в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag сообщил нынешний министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер.
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Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали об «октябрьском потеплении» в Москве
Вильфанд подчеркнул, что во второй половине недели москвичей ждёт «октябрьское потепление»: в четверг температура будет выше нормы на 1 °С, а в пятницу днём воздух может прогреться до +14 °С, что на 2 °С превысит климатическую норму.
RT на русском 09:18
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко показали 10-месячного сына
Влад Топалов почему-то поздравил с днем рождения 10-месячного малыша. А Регина Тодоренко в Instagram призналась в любви к мужу и сыну.
Lisa.ru 05:00
Хоккей
Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер после года борьбы с раком
ВашГород.ру 00:03
Шоу-бизнес
Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст
Советский и российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву.
Росбалт вчера в 18:29
Гаджеты
Смартфоны Honor V30 и V30 Pro получат 60-мегапиксельные камеры
Как сообщается, разрешение главного датчика основной камеры в обоих случаях составит 60 Мп (в реальности, скорее, 64 Мп), но в Honor V30 камера будет тройной, а в Honor V30 Pro — с четырьмя модулями.
iXBT.com 08:07
Армия и оружие
В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата»
Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
Красная весна вчера в 19:17
Политика
Россия и Венесуэла могут выработать план сотрудничества на 10 лет
РФ и Венесуэла могут создать план сотрудничества на десять лет.
РЕН ТВ вчера в 18:39
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Политика
Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Общество
Российский миллиардер пояснил, зачем высыпал на зрителей форума 20 тысяч долларов
BFM.ru 09:55
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выходит замуж
В семье актрисы Любови Толкалиной ожидается счастливое событие: ее дочь от режиссера Егора Кончаловского – восемнадцатилетняя Мария - объявила о помолвке.
Суть событий вчера в 13:04
Волейбол
Сборная России победила Египет на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу одержала победу в матче с Египтом на Кубке мира в Японии.
Чемпионат 00:42
Авто
Названы российские цены BMW X5 M и X6 M
Новый X6 предлагается за 5,42-7,76 млн руб.
Авторамблер 04 октября в 05:20
Футбол
ЦСКА — Ростов 0:1 (1-й тайм)
Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры.
Спорт-Экспресс 09:05
Общество
Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге
Художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил свой арт-объект на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге.
Коммерсантъ 02:48
Футбол
«Шахтер» победил «Днепр-1» и выиграл 10-й матч из 10 в чемпионате Украины
Голы забили Жуниор Мораес (4-я минута) и Тайсон (83-я). "Шахтер" выиграл десятый матч из десяти в текущем чемпионате и лидирует с 30 очками.
РИА Новости 09:21
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие
Эрдоган: поручение Трампа по выводу войск США из Сирии не выполнили
Окружение президента США Дональда Трампа не выполнило его поручений по выводу американских войск из районов Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 08:57
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Политика
МИД Турции вызвал зампосла США из-за лайка посольства в Twitter
Заместителя американского посла в Турции вызвали в МИД в связи с действиями дипмиссии в Twitter, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
РИА Новости 07:43
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Образ Долина дополнила ярким макияжем с подчеркнутыми ресницами. При этом видно, что певица похудела и хорошо «поработала над лицом».
Uznayvse.ru 07:17
Футбол
«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" победили тульский "Арсенал" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и вышли на первое место в турнирной таблице.
РИА Новости 09:03