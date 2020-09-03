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РИА Новости
РИА Новости

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Германии опровергли заявление Лукашенко о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.
РИА Новостивчера в 12:42
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РИА Новости

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

РИА Новостивчера в 16:00
Говорит Москва

В правительстве ФРГ опровергли заявление Лукашенко о перехвате переговоров Германии и Польши о Навальном

Говорит Москвавчера в 12:36
ТАСС

Кабмин Германии опроверг заявления Лукашенко о фальсификации «отравления» Навального

ТАССвчера в 12:59
Коммерсантъ

В ФРГ назвали неправдой слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

Коммерсантъвчера в 12:55
RT на русском

В Германии прокомментировали слова Лукашенко о ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 12:43
Lenta.ru

Германия отреагировала на слова Лукашенко о фальсификации дела Навального

Lenta.ruвчера в 12:38
РБК

В ФРГ ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

РБКвчера в 14:34

Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

Американские сенаторы-демократы обратились к министру финансов США Стивену Мнучину с призывом ввести санкции против российских организаций и физлиц, которые «вмешиваются в выборы» и стремятся навредить кампании кандидата на пост президента Джо Байдена.
RT на русскомвчера в 12:09
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известиявчера в 10:54
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CD Projekt во втором квартале заработала почти 15 миллионов долларов

Во втором квартале чистый доход компании составил 14,63 миллиона долларов, что выше уровня прошлого года на 61,5%, но ниже, чем ожидали аналитики, на 8,6%. За первое финансовое полугодие продажи игр принесли CD Projekt 97 миллионов долларов — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Игромания.рувчера в 14:41

Якутские фильмы появились на мультимедийном сервисе Okko

В мультимедийном сервисе Окко появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу якутского отделения Сбербанка.
ИА ЯСИАвчера в 06:41