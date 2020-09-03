В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.В источнике
С чего всё началось
Кабмин Германии опроверг заявления Лукашенко о фальсификации «отравления» Навального
Ранее Лукашенко заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию "отравления" блогера Алексея Навального, чтобы "отбить охоту [президенту России Владимиру] Путину сунуть нос в дела Беларуси".
ТАССвчера в 12:59
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