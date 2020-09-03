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РИА Новости
РИА Новости

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин Германии опроверг заявления Лукашенко о фальсификации «отравления» Навального

Ранее Лукашенко заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию "отравления" блогера Алексея Навального, чтобы "отбить охоту [президенту России Владимиру] Путину сунуть нос в дела Беларуси".
ТАССвчера в 12:59
Подробнее о событии
РИА Новости

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

РИА Новостивчера в 16:00
РБК

В ФРГ ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

РБКвчера в 14:34
RT на русском

В Германии прокомментировали слова Лукашенко о ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 12:43
Коммерсантъ

В ФРГ назвали неправдой слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

Коммерсантъвчера в 12:55
ТАСС

Кабмин Германии опроверг заявления Лукашенко о фальсификации «отравления» Навального

ТАССвчера в 12:59
Lenta.ru

Германия отреагировала на слова Лукашенко о фальсификации дела Навального

Lenta.ruвчера в 12:38
Говорит Москва

В правительстве ФРГ опровергли заявление Лукашенко о перехвате переговоров Германии и Польши о Навальном

Говорит Москвавчера в 12:36

Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ru2 сентября в 14:22
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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Раскрыты характеристики гибридной версии нового Mercedes-Benz S-класса

Журналисты Британского «Autocar» выяснили, что компания Mercedes-Benz готовит для нового S-Class гибридную установку на базе «топовой» рядной 3,0-литровой «турбошестёрки», которую позаимствовали у версии S 500.
Тарантас Ньюсвчера в 10:03