В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.В источнике
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В Германии опровергли заявление Лукашенко о фальсификации дела Навального
Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.
РИА Новостивчера в 12:42
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