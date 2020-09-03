Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Германии опровергли заявление Лукашенко о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.
РИА Новостивчера в 12:42
Подробнее о событии
РИА Новости

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

РИА Новостивчера в 16:00
ТАСС

Кабмин Германии опроверг заявления Лукашенко о фальсификации «отравления» Навального

ТАССвчера в 12:59
Национальная служба новостей

МИД ФРГ назвал «ложью» заявление Лукашенко о фальсификации «отравления» Навального

Национальная служба новостейвчера в 12:37
RT на русском

В Германии прокомментировали слова Лукашенко о ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 12:43
Lenta.ru

Германия отреагировала на слова Лукашенко о фальсификации дела Навального

Lenta.ruвчера в 12:38
НТВ

В Берлине назвали «неправдой» заявление Лукашенко о фальсификации отравления Навального

НТВвчера в 13:28
Коммерсантъ

В ФРГ назвали неправдой слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

Коммерсантъвчера в 12:55

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
Lenta.ruвчера в 01:36
253

Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
1,7K

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новостивчера в 10:15
1

Смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получили обновление One UI 2.5

В прошлом месяце Samsung представила свой новый пользовательский интерфейс — One UI 2.5 для серии Galaxy S20, а теперь корейская компания начала развертывать программное обеспечение для предыдущего флагманского поколения — серии Galaxy S10.
Asteraвчера в 05:53
3

Военные Украины переходят на знаки и эмблемы времен Петлюры

Для Десантно-штурмовых войск внедрена эмблема на воротник, которая в миниатюре повторяет изображение беретного знака: окрыленный парашют, на который наложен пламенный меч.
Военно-промышленный курьер2 сентября в 14:36

«Аэрофлот» с 9 сентября возобновит рейсы между Москвой и Каиром

Авиакомпания «Аэрофлот» с 9 сентября возобновит выполнение рейсов между Москвой и столицей Египта, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
Агентство Москвавчера в 11:28

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube

По данным управления ФАС, на YouTube-канале блогера опубликовано видео от 24 октября 2019 года под названием «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0», в котором, утверждает служба, содержится реклама итальянского вермута.
РБКвчера в 15:38
43

Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
142