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Ведомости
Ведомости

В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель ФБК Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Германии опровергли заявление Лукашенко о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про "отравление" Навального являются фальсификацией, пообещал передать запись российским спецслужбам.
РИА Новости12:42
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RT на русском

В Германии прокомментировали слова Лукашенко о ситуации с Навальным

RT на русском12:43
ТАСС

Кабмин Германии опроверг заявления Лукашенко о фальсификации «отравления» Навального

ТАСС12:59
Коммерсантъ

В ФРГ назвали неправдой слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

Коммерсантъ12:55
РБК

В ФРГ ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

РБК14:34
РИА Новости

В Германии опровергли заявление Лукашенко о фальсификации дела Навального

РИА Новости12:42
Lenta.ru

Германия отреагировала на слова Лукашенко о фальсификации дела Навального

Lenta.ru12:38
НТВ

В Берлине назвали «неправдой» заявление Лукашенко о фальсификации отравления Навального

НТВ13:28

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Свободная Пресса06:31
1,7K

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
2,8K

Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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