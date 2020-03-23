Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Поздравление от ARD было размещено в Twitter. Немецкий телеканал назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем», порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь 70-летнего юбилея политика.
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Захарова прокомментировала слова немецкого журналиста о Лаврове

News.ru16:59

Захарова отреагировала на слова германского журналиста о Лаврове цитатой министра

ТАСС15:54

Sergej Wiktorowitsch поссорил немецкие СМИ - «немыслимый скандал» из-за юбилея Лаврова

Царьград10:36

Bild назвал поздравление Лаврова с юбилеем «немыслимым скандалом»

РИА Новости14:24

Шерин объяснил «немыслимый скандал», разразившийся в Германии из-за Лаврова и коронавируса

ФАН10:39

Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения

Вести.Ru09:33

Bild заявил о «немыслимом скандале» в Германии из-за Лаврова

Взгляд.ру07:58
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Авто

Кризис заставит россиян пересесть на отечественные автомобили

Ухудшение экономической ситуации, вызванное обвалом рубля и ситуацией с коронавирусом, заставит россиян сместить свои предпочтения в сторону более доступных автомобилей, в том числе отечественных.
Автоновости дня 04:20
Армия и оружие

Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
REGNUM 17:27
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Происшествия

На Камчатке обнаружены тела двух человек, попавших под снежную лавину

Газета.Ru вчера в 04:02
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Известия 18:00
Происшествия

В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

Коммерсантъ 10:07
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 05:45
Армия и оружие

Экспорт вооружений в 2019 году превысил 15 миллиардов долларов

Россия в 2019 году экспортировала вооружений на сумму свыше 15,2 миллиарда долларов в 50 стран, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
РИА Новости 17:04
Политика

Зеленский провёл переговоры с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:18
Здоровье

Инфекционист Цыганова рассказала, кому вреден чеснок

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях употребление чеснока может навредить здоровью.
ФАН 18:22
Авто

УАЗ рассказал про «Буханку» с двигателем от самолета

7 новостей 15:42
Здоровье

Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Российская газета 12:55
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Тарантас Ньюс вчера в 03:58
Космос

Астрономы обнаружили планету с «адскими» условиями

Дни24 вчера в 04:23
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Интерфакс 19:32
Общество

С 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС, помимо Великобритании.
Gazeta.SPb 09:40
Общество

Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
РБК 17:56
Наука

Иглы, вдохновленные паразитами, сделают уколы безболезненными

Инженеры из Ратгерского университета создали крошечные иглы, которые имитируют устройство органов паразитов.
Хайтек 12:13
Политика

Трамп разрешил ввести в охваченные коронавирусом штаты нацгвардию

Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорни и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 18:15
Политика

Журналист Гордон: Украине грозит развал из-за кризиса

Как сообщает телеканал "НАШ", украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Незалежной происходит разрушение государственных институтов, а политика нынешних властей ведет страну к развалу.
Московский Комсомолец 19:36
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru 08:48
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Космос

Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи

Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Красная весна вчера в 12:41
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Хоккей

Сергей Немчинов назначен спортивным директором «Адмирала»

Серебряный призёр Олимпийских игр (Нагано-1988) Сергей Немчинов назначен спортивным директором в ХК «Адмирал» (Владивосток).
ГЛАС.RU 05:20
Автоспорт

Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне

F1news.ru 14:51
Финансы

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте.
Газета.Ru 20 марта в 08:33
Кино

Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»

Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
RuNews24.ru вчера в 00:10
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец вчера в 11:23
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