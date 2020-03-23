Коронавирус
ИзвестияВ Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Поздравление от ARD было размещено в Twitter. Немецкий телеканал назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем», порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь 70-летнего юбилея политика.
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Авто
Кризис заставит россиян пересесть на отечественные автомобили
Ухудшение экономической ситуации, вызванное обвалом рубля и ситуацией с коронавирусом, заставит россиян сместить свои предпочтения в сторону более доступных автомобилей, в том числе отечественных.
Армия и оружие
Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Происшествия
На Камчатке обнаружены тела двух человек, попавших под снежную лавину
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Армия и оружие
Экспорт вооружений в 2019 году превысил 15 миллиардов долларов
Россия в 2019 году экспортировала вооружений на сумму свыше 15,2 миллиарда долларов в 50 стран, заявил замминистра обороны Александр Фомин.
Политика
Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Инфекционист Цыганова рассказала, кому вреден чеснок
Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях употребление чеснока может навредить здоровью.
Авто
УАЗ рассказал про «Буханку» с двигателем от самолета
Здоровье
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Авто
Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли
Космос
Астрономы обнаружили планету с «адскими» условиями
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Общество
С 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Турцией
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС, помимо Великобритании.
Общество
Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России
Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
Наука
Иглы, вдохновленные паразитами, сделают уколы безболезненными
Инженеры из Ратгерского университета создали крошечные иглы, которые имитируют устройство органов паразитов.
Политика
Трамп разрешил ввести в охваченные коронавирусом штаты нацгвардию
Президент США Дональд Трамп разрешил штатам Нью-Йорк, Калифорни и Вашингтон задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Журналист Гордон: Украине грозит развал из-за кризиса
Как сообщает телеканал "НАШ", украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Незалежной происходит разрушение государственных институтов, а политика нынешних властей ведет страну к развалу.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Хоккей
Сергей Немчинов назначен спортивным директором «Адмирала»
Серебряный призёр Олимпийских игр (Нагано-1988) Сергей Немчинов назначен спортивным директором в ХК «Адмирал» (Владивосток).
Автоспорт
Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне
Финансы
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте.
Кино
Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»
Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
Общество
В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны
В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.