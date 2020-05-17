Общество
Газета.RuВ Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
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Общество
Глава Минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусом.
ТАСС 15:38
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Здоровье
В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая
Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая.
Коммерсантъ Краснодар 10:07
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru вчера в 07:45
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
REGNUM 14:52
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм.
РИА Новости 08:39
Политика
В Госдуму внесли законопроект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачёв и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который даёт правительству право разрешать ввоз в страну дефицитных санкционных товаров.
RT на русском 15:51
Общество
«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири — 2»
В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин дал поручение руководству ПАО «Газпром» начать проектно-изыскательские работы для газопровода «Сила Сибири — 2». Эта газовая артерия мощностью до 50 млрд кубометров газа в год может стать основой экспортного канала в Китай через Монголию.
Канал 7+ вчера в 13:05
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Общество
Голикова рассказала о сроках решения по ЕГЭ
Вопрос о проведении ЕГЭ для выпускников школ разрешится в ближайшее время.
iReactor 04:34
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе
По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
RT на русском 16:14
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Энергетика
Экспортная цена газа стала дешевле российской
Цены на газ на голландском хабе TTF упали почти в два раза по сравнению с концом марта (с $80 до $46–47 за 1 тыс. куб. м сейчас); на наиболее приближенном к России хабе в Баумгертене дороже — около $62.
РБК 08:49
Культура
Netflix представил трейлер финального сезона «13 причин почему»
Потоковый сервис Netflix представил трейлер четвертого, заключительного сезона одного из своих самых скандальных проектов — сериала «13 причин почему».
Культуромания 14:07
Футбол
Иньеста: «С Месси „Барселона“ должна была выиграть Лигу чемпионов больше раз»
Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста считает, что Лионель Месси мог добиться большего на клубном и международном уровнях.
Евро-футбол.ру 10:30
Общество
В России за сутки впервые выздоровело больше человек, чем заразилось
Отмечается, что впервые с начала пандемии выздоровевших за сутки по России и Москве впервые больше, чем новых заражений.
Владимирские новости 03:52
Общество
Медик, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Мужчина смог выздороветь после длительного лечения. Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщает издание Buzzfeed News.
Gazeta.SPb 10:47
Интернет
Facebook анонсировала сервис создания онлайн-магазинов Facebook Shops
Как заявил в прямом эфире в сети глава компании Марк Цукерберг, сервис предназначен, в первую очередь, для малого бизнеса и призван помочь ему наладить продажи онлайн Как говорится в сообщении соцсети, Facebook Shops позволит компаниям любого размера создать свой онлайн-магазин и настроить к нему доступ в социальных сетях Facebook и Instagram.
TechFusion 02:12
Политика
В Ираке поймали возможного преемника ликвидированного лидера ИГ
Спецслужбы Ирака объявили о поимке террориста по имени Абдель Насер Кардаш — возможного преемника ликвидированного главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 16:23
Политика
США отправили аппараты ИВЛ в Россию
США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России.
Lenta.ru 12:53
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 11:29
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Здоровье
Более 100 пациентов уже выписали из временного госпиталя в Кубинке
Из открывшегося в первой декаде мая этого года временного инфекционного госпиталя для больных COVID-19 в подмосковной Кубинке на сегодняшний день уже выписали более 100 выздоровевших пациентов.
Ugpressa.ru 14:15
Происшествия
Под Брянском в трагическом ДТП погиб 16-летний парень
Сегодня вечером на въезде в микрорайон Шибенец произошло ДТП. Об этом сообщили в социальных сетях.
Заря (г. Карачев) 12:05