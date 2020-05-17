Общество
Газета.RuВ Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
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Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Правительство готовит изменения в закон о регистрации недвижимости
Законопроект, который готовит правительство России, предусматривает десятки нововведений, которые упростят государственную регистрацию недвижимости и конкретизируют механизмы получения соответствующих государственных услуг.
РИА Оренбуржье 07:40
Политика
Лавров поздравил Шойгу с 65-летием
Газета.Ru 17:27
Футбол
Нападающий «Краснодара» переболел коронавирусом
20-летний российский форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в интервью для Sport24 подтвердил, что переболел коронавирусом.
REGNUM 17:16
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Общество
В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19.
Российская газета 18:15
Общество
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм.
РИА Новости 08:39
Происшествия
Три человека задержаны после стрельбы на юго-востоке Москвы
Правоохранители задержали трех человек, которые могут быть причастны к стрельбе из травматического оружия на юго-востоке Москвы.
Газета.Ru 15:42
Экономика
Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%
Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.
ТАСС 17:19
Общество
Начинается прием заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
Приём заявлений на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно начнётся с 20 мая.
Призыв (г. Владимир) вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью
Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru 02:23
Общество
В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию
Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что если торговая сеть не устранит недостатки, то ей грозит лишение лицензии.
ТагилСити.ру 13:16
Общество
Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек
В стандарте перечислено два десятка способов взаимодействия, которые выделены в четыре уровня вовлечения, на каждом из которых предлагаются разные форматы работы с людьми.
РБК 17:00
Футбол
Новый сезон чемпионата Италии начнется 1 сентября
На заседании было принято решение о том, что в случае новой приостановки чемпионата, чемпион будет определен в матчах, которые будут в формате плей-офф.
Metaratings 12:57
Общество
Мишустин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил некоторую стабилизацию ситуации с Covid-19 в РФ, сообщает РИА Новости.
РИАМО 08:40
Политика
Трамп заявил, что планирует прекратить принимать гидроксихлорохин
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что планирует "через день или два" прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил).
ТАСС 17:36
Футбол
«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»
РБК 18 мая в 05:36
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Армия и оружие
Франция и Германия создадут новый танк
Франция и Германия создадут новый танк В немецкие и французские войска он поступит в 2035 году.
Экспресс газета 17:00
Космос
США попытаются передать электричество из космоса на Землю
Ракета-носитель Atlas V запустила военный автоматический мини-шаттл X-37B на околоземную орбиту – это уже шестой успешный полет «космического самолета».
Профиль вчера в 05:38
Здоровье
Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава.
ТАСС 13:01
Игры
Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн
В свежем квартальном отчёте Take-Two поделилась успехами своих проектов — тиражи многих оказались очень высокими.
Игромания.ру 17:33
Политика
США отправили в Россию первую партию аппаратов ИВЛ
Вашингтон, 20 мая 2020, 21:35 — REGNUM Военно-транспортный самолёт C-17 с первой партией аппаратов искусственной вентиляции лёгких отправлен из США в Россию.
REGNUM 14:35
Общество
В Чечне запретили передвижения на время празднования Ураза-байрама
Власти Чечни полностью запретили передвижение по республике на празднование Ураза-байрама, которое продлится с 23 по 26 мая, сообщает в среду МВД по Чечне.
РИА Новости 15:49
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России.
Газета.Ru 17:10
Авто
Компания Nissan представила новый Nissan GT-R50 от Italdesign
Напомним, Nissan GT-R50 от Italdesign был представлен летом 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R.
Тарантас Ньюс 06:20
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире
После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая.
РБК 17:49
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге в Москве и области
С 23.00 часов 20 мая и до конца дня 21 мая в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
РБК 17:35
Авто
В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed
Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей.
32CARS.ru 05:19