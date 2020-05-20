Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.

В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС

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