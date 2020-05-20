Общество
Газета.RuВ Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
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Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК 08:17
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Общество
У Мосгорсуда требуют заблокировать YouTube
Консалтинговая компания Ontarget подала иск в Мосгорсуд с требованием заблокировать видеохостинг YouTube, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на истца и материалы суда.
Газета.Ru 09:57
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов
"Аэрофлот" сообщил о новых вариантах переоформления билетов, которые были куплены до 1 мая 2020 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 21:11
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания 09:13
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Космос
Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
iReactor вчера в 10:31
Общество
Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство
Потерявших работу россиян наймут на стройки и в благоустройство городов по временным договорам.
Lenta.ru 22:13
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета 01:01
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире
Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 20:01
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera вчера в 09:46
Авто
17 новых моделей представит «АвтоВАЗ» до 2026 года
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 06:04
Политика
В уголовном деле Порошенко на Украине ищут российский след
В «Европейской солидарности» считают, что запись подделана, чтобы дискредитировать Порошенко, Украину, а также отношения страны с США.
Вести Подмосковья 03:02
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru 18:21
Общество
Власти протестируют варианты сокращения конфликтов с жителями из-за строек
Среди способов взаимодействия: информирование — тексты на официальных сайтах консультирование — интервью с жителями соучастие — предлагается форма соучаствующего проектирования партнерство — механизмы софинансирования проектов Стихийная акция протеста против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера около Театра драмы в Екатеринбурге началась 13 мая 2019 года.
Коммерсантъ 22:45
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru 14:15
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центральные регионы России не стоит.
РИА Новости 22:38
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 18:57
Наука
Слепых людей научили видеть буквы
Evo-rus.com 18 мая в 13:47