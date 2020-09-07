В Германии отказались передавать результаты анализов Навального
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В конце августа Генпрокуратура России обратилась в Минюст Германии с просьбой предоставить результаты анализов Навального. После этого министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас говорил, что Германия не видит препятствий для обмена информацией с Россией по делу Навального.В источнике
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Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности
Ранее издание РБК публиковало запрос Генпрокуратуры РФ в адрес властей Германии, в котором правоохранители среди прочего просят предоставить результаты анализов Навального. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, положительный ответ на запрос был дан на встрече с послом РФ в Берлине.
Новая газетавчера в 04:16
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Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности
Новая газетавчера в 04:16