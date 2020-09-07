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Телеканал 360°
Телеканал 360°

В Германии отказались передавать результаты анализов Навального

В конце августа Генпрокуратура России обратилась в Минюст Германии с просьбой предоставить результаты анализов Навального. После этого министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас говорил, что Германия не видит препятствий для обмена информацией с Россией по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
Новая газета

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности

Ранее издание РБК публиковало запрос Генпрокуратуры РФ в адрес властей Германии, в котором правоохранители среди прочего просят предоставить результаты анализов Навального. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, положительный ответ на запрос был дан на встрече с послом РФ в Берлине.
Новая газетавчера в 04:16
Подробнее о событии
РИА Новости

В Бундесвере отказались разъяснять выводы об отравлении Навального

РИА Новости05:29
RT на русском

В бундесвере ответили на запрос о ситуации с Навальным

RT на русском17:24
ТАСС

В Бундесвере отказались разъяснить выводы об отравлении Навального

ТАСС21:19
ИА Красная Весна

В Германии засекретили данные, якобы подтверждающие отравление Навального

ИА Красная Весна23:54
РБК

В Германии объяснили отказ предоставить сведения об отравлении Навального

РБК17:56
Собеседник

Навального охраняют от RT, Sputnik V вышла в оборот: главное к утру 8 сентября

Собеседник02:02
Новая газета

Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности

Новая газетавчера в 04:16

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUM05:34
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Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:57
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
2,2K

Синицина и Кацалапов не выступят на контрольных прокатах

Чемпионы Европы и призеры чемпионата мира в танцах на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов и призеры чемпионатов Европы Александра Степанова/Иван Букин не смогут принять участие в традиционных контрольных прокатах фигуристов сборной России в Москве, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
РИА Новости07:03

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены Алексея Навального

Глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль сообщил, что письмо супруги оппозиционера Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам.
Русская Планета17:03
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