В конце августа Генпрокуратура России обратилась в Минюст Германии с просьбой предоставить результаты анализов Навального. После этого министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас говорил, что Германия не видит препятствий для обмена информацией с Россией по делу Навального.

С чего всё началось Бундесвер не может раскрывать подробности о результатах анализов Навального из-за секретности Ранее издание РБК публиковало запрос Генпрокуратуры РФ в адрес властей Германии, в котором правоохранители среди прочего просят предоставить результаты анализов Навального. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, положительный ответ на запрос был дан на встрече с послом РФ в Берлине. Новая газета вчера в 04:16