Политика
ПрофильВ Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»
Берлин следит за развитием ситуации вокруг газопровода «Северный поток-2», в том числе в США. Об этом заявил в Минэкономики Германии. Представитель ведомства заявила, что Берлин не комментирует санкции Вашингтона против российского трубопровода.
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Политика
В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии
Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
Членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана
По словам Петренко, обвиняемые в разные годы совершили убийства генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, который известен как Дед Хасан, а также двух бизнесменов из Москвы и двух членов собственной банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в российской столице, серию мошенничеств, фальсификации доказательств в суде.
Газета.Ru 09:17
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Происшествия
Мужчина с когтями Росомахи угрожал расправой людям в Нью-Йорке
Мужчина с лезвиями, как у героя комиксов Росомахи, угрожал протестующим в Нью-Йорке, а позже пытался задавить их на машине.
Lenta.ru 10:07
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
Армия и оружие
Силы правительства Ливии отбили Триполи у «наемников» Хафтара
Росбалт вчера в 10:19
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Происшествия
СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске
Следственный комитет опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03 июня в 16:16
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ИА Красная Весна 11:10
Армия и оружие
Силы ПВО ВКС России отразили в ходе учений условный авиаудар по Москве
Объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС России провело учения по отражению авиудара условного противника по Москве, выполнив 30 условных пусков ракет.
ТАСС 11:05
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
«Авифавир» производится Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «ХимРар».
Lenta.ru 11:23
Армия и оружие
Северный флот следит за фрегатом ВМС Франции в Баренцевом море
Северный флот приступил к слежению за фрегатом ВМС Франции, который 5 июня зашёл в акваторию Баренцева моря.
RT на русском 10:31
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Здоровье
Оперштаб заявил, что в Алтайском крае не меняли статистику смертности от коронавируса
Оперативный штаб Алтайского края по коронавирусу выступил с официальным заявлением.
Алтайская правда 09:54
Общество
Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
Политика
Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения
Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 11:08
Общество
Евгений Куйвашев подпишет указ о продлении или ослаблении ограничений 8 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет решение о продлении или ослаблении ограничений 8 июня.
Областная газета 10:21
Здоровье
Недорогой препарат для желудка избавил пациентов от коронавируса
Недорогой медицинский препарат для желудка избавил больных пациентов от коронавируса.
Evo-rus.com 11:04
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Происшествия
Суд отправил главу «Российской венчурной компании» под домашний арест
Гагаринский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест главу "Российской венчурной компании" (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
РИА Новости 10:55
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой 03 июня в 13:58
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Депутат Госдумы Ионин заразился коронавирусом
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") сообщил РИА Новости, что у него диагностирован коронавирус.
РИА Новости 08:44
Общество
Из Twitter Роскосмоса удалили старые записи Дмитрия Рогозина
Telegram-канал «Методичка» обратил внимание, что больше недоступны некоторые публикации.
Говорит Москва 06:29